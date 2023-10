The Voice 2023: Bill Kaulitz feiert Norderstedterin – „Bühne hat gebrannt“

The Voice of Germany

The Voice of Germany Bill Kaulitz feiert Norderstedterin: „Bühne hat gebrannt“

Norderstedt. Cäcilia Kubi aus Norderstedt hat in den „Battles“ von „The Voice of Germany“ alles gegeben: Gemeinsam mit Sebastian Zierof performte sie in der Folge am Donnerstagabend den Song „Because The Night“ von Patti Smith.

Sie sang leidenschaftlich, mal sanft, meistens rockig. „Die Bühne hat gebrannt. Das war mega“, lobte Bill Kaulitz von Tokio Hotel, der gemeinsam mit Bruder Tom erstmals in der Jury der erfolgreichen TV-Casting-Show sitzt.

Cäcilia Kubi hat in den „Battles“ von „The Voice of Germany“ alles gegeben. Trotzdem ist sie gegen Sebastian Zierof ausgeschieden.

Kubi und Zierof gehören beide dem Team Tokio Hotel an. Da die Juroren aber nur eine gewisse Anzahl an Kandidaten mit in die nächste Runde nehmen können, traten die Sängerin und der Sänger gegeneinander an. „Wir sind so stolz“, schwärmte Bill Kaulitz nach dem Auftritt. „Ich liebe es, entertaint zu werden. Danke dafür“, sagte auch Rapperin Shirin David, die ebenfalls Teil der Jury ist.

„The Voice“: Worte der Kaulitz-Zwillinge trösten Norderstedterin

Nur Juror Ronan Keating war von dem Battle nicht gerade begeistert. „Es war nichts Neues. Es war nichts, was wir nicht schon gesehen haben“, bemängelte er. Der irische Sänger wandte sich mit seiner Kritik auch direkt an Cäcilia Kubi: „Du hast versucht, mitzuhalten. Du wolltest ihn übertreffen. Aber Sebastian hat dich übertroffen. Es war ein einseitiges Battle. Ich würde mit Sebastian gehen.“

Ein harter Schlag für die 31-jährige Norderstedterin. Die Worte ihrer Coaches dürften sie aber ein wenig getröstet haben. „Wir könnten nicht stolzer auf euch sein. Ihr wachst uns ans Herz. Es fühlt sich an, als wären wir Freunde. Darum fällt es uns natürlich wahnsinnig schwer, eine Entscheidung zu treffen“, sagten die Kaulitz-Zwillinge. „Cäcilia, ich finde, du bist total über dich hinausgewachsen. Du hast so eine Power gehabt da oben.“

Tokio-Hotel-Duo entscheidet sich gegen Cäcilia Kubi

Die gelernte Kosmetikerin war in ihrer Jugendzeit großer Tokio-Hotel-Fan. In der ersten Runde von „The Voice“ durfte sie in den „Blind Auditions“ gemeinsam mit ihrem Kindheitsidol Bill Kaulitz den größten Hit der Band, „Durch den Monsun“, performen. Trotzdem entschieden sich die Juroren am Ende gegen sie. „Ihr wisst beide, dass wir euch lieben“, sagten sie, wählten aber Sebastian Zierof in die nächste Folge der Show.