Grausame Lüge: Telefonbetrüger erbeuten Zehntausende Euro

Kaltenkirchen. Telefonbetrüger haben es im Kreis Segeberg wieder einmal geschafft, mit grausamen Lügen einen hohen Geldbetrag zu erbeuten: Sie täuschten am Mittwoch einem Ehepaar in Kaltenkirchen vor, dass deren Tochter einen tödlichen Unfall verursacht habe. Das Ehepaar geriet derart in Verunsicherung, dass es am Ende Zehntausende Euro an die Betrüger übergab.

Das Telefon klingelte bei dem Paar am Mittwoch, gegen 12.30 Uhr. Am anderen Ende der Leitung meldete sich eine Frau. Sie gab sich als Mitarbeiterin des Amtsgerichts Hamburg aus. Das Ehepaar schöpfte keinen Verdacht, da die Betrügerin ihren Namen, ihre Dienstnummer, ein Aktenzeichen und eine Hamburger Telefonnummer mitteilte. Es muss alles offiziell und glaubwürdig gewirkt haben.

Tochter in Haft: Eine Kaution in bar sei nötig.

Die Frau erzählte nun ihre schockierende Geschichte: Die Tochter des Ehepaars habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und sei nun im Gewahrsam der Behörden. Sie müsse inhaftiert bleiben, wenn die Eltern nicht eine sofortige Kautionszahlung in bar zahlen würden.

Wie in vielen anderen Fällen in der Vergangenheit auch, schaffte es auch diese Betrügerin, das Ehepaar nicht ins Zweifeln kommen zu lassen. Sie vereinbarte mit ihnen eine Geldübergabe an der Wohnanschrift des Paares in Kaltenkirchen.

Mehr aus dem Kreis Segeberg

Tatsächlich tauchte dann ein Mann vor der Haustür der Kaltenkirchener auf, um das Geld abzuholen. Er gab sich ebenfalls als Mitarbeiter des Amtsgerichts Hamburg aus. Das Ehepaar händigte ihm schließlich Bargeld in Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags aus. Die Polizei gab die exakte Summe nicht bekannt.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Unauffälliger Mann holte das Geld ab

Schließlich wurde den Eheleuten klar, dass sie betrogen worden waren. Sie meldeten sich am Nachmittag auf dem Polizeirevier in Kaltenkirchen, um eine Strafanzeige zu erstatten. Den Abholer des Geldes konnten sie beschreiben: Er sei ungefähr 30 Jahre alt, war nur etwa 1,70 Meter groß und wirkte stabil bis kräftig. Er hatte dunkle Haare mit einem unauffälligen Haarschnitt. Der Täter war dunkel bekleidet und hatte keinen Bart.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet für den Fall, dass verdächtige Personen im Wohngebiet nördlich der Krückau gesichtet worden sind, um Mitteilung unter 04101/2020.