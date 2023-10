Frau beobachtet Einbruch in ihr Haus im Live-Stream

Am Wochenende waren die Einbrecher in Norderstedt und in Henstedt-Ulzburg sehr aktiv. Die Einbruchssaison ist in vollem Gange (Symbolbild).

Norderstedt. Die Einbruchssaison ist im Kreis Segeberg in vollem Gange: Am Wochenende wurden der Polizei Norderstedt drei Einbrüche angezeigt. Auch in Henstedt-Ulzburg untersucht die Polizei zwei Einbruchsdelikte vom Wochenende.

In der Sonntagnacht stiegen unbekannte Täter an der Ulzburger Straße in die Räume eines italienischen Restaurants ein. Die Tatzeit muss zwischen 1.30 und 1.50 Uhr gelegen haben. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Restaurant und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Letztlich stießen sie nur auf etwa 150 Euro Wechselgeld und flüchteten mit der Beute.

Eingeschlagene Scheiben im benachbarten Lokal

Als die alarmierten Polizeibeamten den Tatort untersuchten, bemerkten sie bei einem benachbarten Restaurant eingeschlagene Scheiben. Nach dem Stand der Ermittlungen wurde dieses Lokal von den Einbrechern aber nicht betreten. Wurden diese vielleicht durch irgendwen gestört?

Die Polizei nimmt an, dass es sich um dieselben Täter wie in dem italienischen Restaurant handelt. Zumindest kann sie das nicht ausschließen. Wer jemanden beobachtet hat oder andere Hinweise geben kann, meldet sich unter 040/528060 auf dem Polizeirevier.

Zeugen beobachten Mann mit Handschuhen am Tatort

Die Polizei beschäftigen aber noch zwei weitere Einbrüche vom Wochenende. Am Sonnabend waren die Einwohner eines Hauses am Krückauweg nicht zu Hause, als Einbrecher laut Polizei exakt zwischen 20.07 und 20.10 Uhr in das Haus einstieg.

Die Unbekannten hätten sich durch sämtliche Räume der Immobilie gewühlt, wie die Polizei mitteilt. Was genau sie dabei fanden und stahlen, ist noch nicht geklärt. Es gibt in dem Fall jedoch einen aufmerksamen Zeugen. Und der hat im Tatzeitraum eine verdächtige Person beobachtet. Es handelt sich um einen Mann, der etwa 1,80 Meter groß gewesen sein soll, dunkle Kleidung und Handschuhe trug.

In Glashütte schlugen unbekannte Täter am Sonntagmorgen, zwischen 0.30 und 9.50 Uhr zu. Sie brachen in einem Haus gewaltsam ein Fenster auf und durchsuchten alle Räume. Auch hier steht nicht fest, was genau die Täter gestohlen haben könnten.

Einbruch live auf dem Handy

In Henstedt-Ulzburg kam es am Freitag zu zwei Wohnungseinbrüchen. An der Straße Alsterwiesen betraten Unbekannte gegen 19.23 Uhr gewaltsam ein Einfamilienhaus. Was sie an Beute machten, steht derzeit noch nicht fest.

Die Besitzerin eines Hauses am Quellenweg konnte den Einbruch in ihr Haus gegen 19.30 Uhr über eine Überwachungs-App beobachten. Sie verständigte sofort die Polizei.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte des Polizeireviers Norderstedt konnten die Beamten noch zwei Personen über das Grundstück flüchten sehen. Sie entkamen den Beamten. Die flüchtigen Täter werden beschrieben als schlank und komplett dunkel gekleidet. Sie waren beide maskiert und eine Person trug eine Umhängetasche.

Zum konkreten Stehlgut liegen der Polizei keine Informationen vor.





Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in der Nähe der jeweiligen Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nehmen die Beamten unter 04101/2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.