Thilo Bode: Die Wahrheit über Supermärkte, Konsum und Bio

Er ist für Klartext bekannt: zu Ernährung, zum Konsumverhalten unserer Gesellschaft, Bio, Fleischkonsum, zur Lebensmittelbranche. Thilo Bode gründete einst 2002 die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch, nachdem er zuvor Geschäftsführer von Greenpeace war. Mit seinem „Supermarkt-Kompass“ gelang dem Diplom-Volkswirt, der auch einmal in China wegen Protest gegen Atomwaffentests festgenommen wurde, in diesem Frühjahr ein Bestseller. Am Mittwoch, 8. November (19.30 Uhr, Hamburger Straße 22a), ist Bode zu Gast in Henstedt-Ulzburg. Er wird in der Gemeindebücherei einen Vortrag zu den Themen halten, die auch sein Erfolgsbuch behandelt.

Einer seiner Ansätze ist: Es ist unwahr, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher den Markt mit ihrem Einkaufsverhalten lenken könnten. „Die Menschen sollen wissen, dass sie keine echte Qualitätsauswahl im Supermarkt haben, dass sie getäuscht werden und zum Teil ihre Gesundheit gefährdet wird, weil die Politik diesen Bereich vernachlässigt“, das sagte er im März beim Gespräch im Abendblatt-Podcast „Entscheider treffen Haider“. Generell ist er der Ansicht: Der Preis eines Lebensmittel gibt keinen Aufschluss zu dessen Qualität.

Auch der vermeintliche Trend, nach Biokriterien einzukaufen, ist für ihn überschätzt, meinte er im Talk. „Gegenwärtig hat der Anteil an Biopodukten am deutschen Lebensmittelmarkt gerade sieben Prozent erreicht, bei Fleisch sind es ein bis drei Prozent. Soll heißen: Den vermeintlichen Bioboom gibt es nicht, auch 21 Jahre nach Ein­führung der ersten Biosiegel. Der Bioboom ist eine Biolüge. Ähnlich ist es bei veganen Produkten. Auch das sind Nischen.“

Auf diese Streitthemen will auch die Veranstaltung in Henstedt-Ulzburg abzielen, die in Kooperation von Bücherei und Volkshochschule organisiert wird. VHS-Geschäftsführer Jochen Brems wird den Abend zudem moderieren.

Bode, so Helgrit Riel aus dem Büchereiteam, „nimmt uns mit auf einen aufklärerischen Gang durch den Supermarkt. Verständlich und übersichtlich unterzieht er die wichtigsten Lebensmittel von der Frische- bis zur Tiefkühltheke – Obst, Gemüse, Fleisch, Backwaren, Milchprodukte und mehr – einem radikalen Qualitätscheck.“

Dazu beschreibe er, was passieren müsse, „damit Supermärkte die Erwartungen der Verbraucherinnen und Verbraucher nach Transparenz und Qualität erfüllen. Der Vortrag ist für alle, die endlich informiert einkaufen wollen.“ Gerne können Besucher auch Fragen an Thilo Bode stellen und mitdiskutieren. Karten für den Vortrag „Der Supermarktkompass“ gibt es im Vorverkauf für 15 Euro bei der Gemeindebücherei oder bei der VHS (Hamburger Straße 24).