„Ich wollte ihn töten!“: Paranoia-Patient greift Pfleger an

In der psychiatrischen Klinik in Rickling attackierte der Patient den Pfleger mit einem Messer.

Rickling/Kiel. Versuchten Totschlag warf die Staatsanwaltschaft einem 36-jährigen Psychiatriepatienten aus dem Kreis Segeberg vor, der am 13. Januar in Rickling einen Pfleger seiner Klinikstation mit einem Frühstücksmesser angegriffen hatte. Am Ende eines dreitägigen Sicherungsverfahrens ordnete das Kieler Landgericht die unbefristete Unterbringung des von Wahnvorstellungen getriebenen Mannes in der forensischen Psychiatrie in Neustadt an.

Wie ein Gerichtssprecher auf Nachfrage mitteilte, handelte der langjährige Psychiatriepatient im Zustand der Schuldunfähigkeit. Laut Gutachten eines Sachverständigen konnte er das Unrecht seines Handelns nicht erkennen. Im Speisesaal der Einrichtung bewaffnete er sich mit einem Frühstücksmesser und steuerte damit das Dienstzimmer des Pflegers an.

Stumpfes Besteckmesser war keine echte Gefahr

Der Zeuge saß hinter seinem Schreibtisch, als der an einer paranoiden Schizophrenie leidende Beschuldigte den Raum betrat. Das eher stumpfe Besteckmesser mit der abgerundeten Klinge hielt der langjährige Patient in der hoch erhobenen Hand und schlug damit auf den Zeugen ein. „Der Pfleger konnte dem Stich ausweichen“, heißt es in der Antragsschrift.

„Anstelle eines versuchten Totschlags kommt auch gefährliche Körperverletzung in Betracht“, stellt der Vorsitzende der Schwurgerichtskammer zu Prozessbeginn fest. Schließlich sei ja fast nichts passiert. Der Pfleger konnte dem Stich ausweichen. „Er hat mit dem Fuß zu getreten“, erinnert sich der Beschuldigte. Ein weiterer Mitarbeiter der Klinik half dem Geschädigten, den Angreifer zu überwältigen.

Patient bestätigt die Tötungsabsicht vor Gericht

Mehrmals fragt der Richter den geständigen Täter, ob er den Zeugen vielleicht doch nur verletzen wollte. „Wollten sie ihn wirklich töten oder erzählen sie das nur so?“ Doch der Patient lässt die goldene Brücke links liegen und besteht darauf: Er habe die feste Absicht gehabt, den Pfleger umzubringen.

„Ich wollte ihn töten“, stellt er klar und führt eine eindeutige Geste vor: Das imaginäre Messer hält er weit über den Kopf, die Klinge nach unten gerichtet. „In den Hals“ habe er ihn stechen wollen. „Und warum?“, fragt der Richter nach dem Tatmotiv. „Ich dachte, er ist bestochen worden von der Mafia“, erklärt der Beschuldigte. „Die haben ihm Geld gegeben.“

Auch der Richter sei von der Mafia bestochen

Und woher wusste er das? „Ich habe so ein Gefühl gehabt“, sagt der 36-Jährige. Es ist wohl eher eine Gewissheit: „Ich habe ein Bestechungsgespräch belauscht.“ Die feste Überzeugung habe er schon länger. Bis heute sei er sicher, dass der Zeuge von der Mafia bestochen sei. „Und Sie auch!“, schließt der Beschuldigte den Richter in den mutmaßlichen Komplott mit ein.

Was hat er während der Tat gedacht oder gefühlt? „Es ging mir nicht so gut“, sagt der Beschuldigte. An jenem 13. Januar sei seine Mutter gestorben. Sein Angriff mit dem Messer „war nicht in Ordnung“, räumt er ein. Heute, behauptet er, würde er die Tat nicht mehr begehen. Aber bei der Mafia sei das Klinikpersonal immer noch. Auch ein Mitpatient, den er beim Fußballspielen plötzlich geschlagen haben soll.

Sachverständiger sieht eine hohe Rückfallgefahr

Der Sachverständige sieht eine hohe Rückfallgefahr. Der Wahn habe sich verfestigt. Die Chancen auf ein eigenständiges Leben außerhalb der Psychiatrie stehen schlecht für den ledigen Mann, der schon wiederholt Suizidgedanken äußerte. „Als meine Freundin mich verlassen hat“, fügt er hinzu. Seine Beziehungen zu Frauen hätten nie lange gehalten.

„Wegen Depressionen“ kam der Beschuldigte nach Aktenlage schon als Kind in die Psychiatrie, wuchs nach dem frühen Tod seines Vaters bei Pflegeeltern auf. Die Sonderschule verließ er ohne Abschluss, jobbte als Träger und Packer bei einem Umzugsunternehmen. Später bekam „Verfolgungsgefühle“, berichtet er weiter über seinen Lebenslauf.

Mit Alkohol und Drogen gegen „Verfolgungsgefühle“

Er trank dagegen an, nahm auch Drogen. Die Akten dokumentieren den Konsum von Marihuana, Speed und Kokain. „Seit sechs Jahren bin ich clean“, sagt der Beschuldigte, der seit zehn Jahren überwiegend in der Psychiatrie lebt. Auf eigenen Wunsch, wie er betont.

Hin wieder gab es Versuche, mithilfe eines Betreuers ein eigenständiges Leben aufzubauen. In einer Wohngruppe. Oder bei seinem Bruder, der ihn wiederholt aufnahm. „Für eine Weile, immer mal wieder“, erzählt er. Eine Dauerlösung war das nicht.

Forensische Psychiatrie: „Es geht mir dort nicht so gut!“

Seit seiner Messerattacke von Januar gilt der Beschuldigte als gefährlich. Wenige Tage danach ordnete das Amtsgericht Bad Segeberg seinen Wechsel von Rickling in die forensische Psychiatrie in Neustadt an. Dort gehe es ihm „nicht so gut“, sagt er. „Auch die sind von der Mafia.“ Stimmen habe er nie gehört, betont der Beschuldigte, Halluzinationen schon lange nicht mehr gehabt. Was er damals gesehen habe, will er nicht erzählen.

Laut Dokumentation seiner Krankengeschichte stellte ihm das Amtsgericht 2011 einen gesetzlichen Betreuer mit umfassenden Kompetenzen zur Seite. „Aufgrund wahnhafter Störungen und Suchtmittelkonsums“ könne er sich nicht selbst um seine Belange kümmern, hieß es zur Begründung. Im Jahr 2015 war in einem Unterbringungsbeschluss von „massiven Wahnvorstellungen“ und einer erheblichen Gesundheitsgefährdung die Rede. Die Krankheitseinsicht des Beschuldigten sei „brüchig“.

In einem weiteren Sicherungsverfahren hat die Schwurgerichtskammer des Kieler Landgerichts in diesem Monat wie berichtet die Unterbringung eines psychisch kranken 57-Jährigen angeordnet. Der ebenfalls wahnhafte Beschuldigte hatte im Januar in Nützen bei Bad Bramstedt seine Mutter mit 39 Messerstichen getötet, weil er ihr die Teilnahme an einer Verschwörung unterstellte.