Zwangsversteigerung: 4 Objekte in Norderstedt unterm Hammer

Eine Zwei-Zimmer-Wohnung an der Straße Am Tarpenufer wird am 24. Oktober im Amtsgericht Norderstedt versteigert.

Norderstedt. Zwar sinken die Immobilienpreise leicht, aber: Noch immer reicht bei vielen das Geld nicht, um sich den Traum von den eigenen vier Wänden zu erfüllen. Zwangsversteigerungen sind eine Chance, ein Haus oder eine Eigentumswohnung unter Marktwert zu ergattern. Bis Weihnachten kommen im Amtsgericht Norderstedt noch vier Objekte unter den Hammer, weil die Besitzer ihre Kredite nicht mehr bedienen oder Gläubiger ihre Schulden nicht anders eintreiben können.

Allerdings ist nicht immer von vornherein klar, ob es sich nach erfolgreichem Bieten um ein Schnäppchen mit Wunschhaus-Charakter oder einen Geldfresser handelt, der massiv saniert werden muss. Um welche Objekte es sich bei den Versteigerungen handelt, in welchem Zustand sie sich befinden und auf welchen Verkehrswert Gutachter sie schätzen, hat das Abendblatt in einer Übersicht zusammengefasst.

Zwei-Zimmer-Wohnung in Norderstedt: Gutachten bietet keine Aussagen zum Zustand

Los geht es am Dienstag, 24. Oktober, um 9.30 Uhr. Im Saal C des Norderstedter Amtsgerichts soll eine Eigentumswohnung den Besitzer wechseln. Hinter dem Aktenzeichen 61 K 1/23 verbirgt sich eine Zwei-Zimmer-Eigentumswohnung an der Straße Am Tarpenufer 55. Sie liegt im zweiten Stock eines dreigeschossigen Rotklinkerbaus und wurde 1964 gebaut. Dazu gehört ein Kellerraum.

Konkrete Angaben zum Zustand macht der Gutachter der Industrie- und Handelskammer nicht: „Die Eigentumswohnung sowie der Kellerraum konnten nicht besichtigt werden. Dies birgt für Käufer Unsicherheiten hinsichtlich des Zustands und der Beschaffenheit sowie etwaiger Mängel, Schäden und Instandhaltungsstau“, heißt es im Gutachten. Wer hier zuschlägt, kauft die „Katze im Sack“. Den Verkehrswert für die Wohnung taxiert der Gutachter auf 220.000 Euro.

Reihenhaus in Norderstedt: Haus muss komplett modernisiert werden

Für dieses Reihenhaus an der Bahnhofstraße in Norderstedt können Interessierte am 5. Dezember bieten.

Foto: Michael Schick

Am Dienstag, 5. Dezember, kommt ein Reihenhaus an der Bahnhofstraße 116 in Norderstedt unter den Hammer (9.30 Uhr, Amtsgericht Norderstedt, Saal C, Az: 61 K 12/21). Das Mittelreihenhaus, Baujahr 1959, hat zwei Etagen, ein ausgebautes Dachgeschoss und einen Vollkeller. Die Wohnfläche beträgt laut Gutachten 64 Quadratmeter, wobei das Dachgeschoss laut Gutachten nur über eine enge Raumspartreppe erreichbar ist und damit nicht als Wohnfläche gelte.

Das Grundstück hat eine Größe von 175 Quadratmetern. Diese Immobilie, für die 210.000 Euro aufgerufen werden, muss laut Gutachter innen komplett renoviert und modernisiert werden. Das bedeutet erhebliche Zusatzkosten für die Käufer, den sie auf den Kaufpreis bei der Zwangsversteigerung draufpacken müssen.

Drei-Zimmer-Wohnung in Norderstedt: einfacher bis mittlerer Standard

Eine Drei-Zimmer-Wohnung mit 71 Quadratmeter Wohnfläche am Birkenweg kommt am 12. Dezember im Amtsgericht Norderstedt unter den Hammer.

Foto: Michael Schick

225.000 Euro muss bieten, wer Besitzer der Eigentumswohnung am Birkenweg 18 in Norderstedt werden will (Dienstag, 12. Dezember, 9.30 Uhr, Amtsgericht Norderstedt, Saal C, Az: 61 K 17/22‍). In dieser Drei-Zimmer-Wohnung im zweiten Obergeschoss sind die Räume auf 71 Quadratmeter verteilt. Zur vermieteten Wohnung gehören ein Kellerraum, ein Balkon und eine Loggia. „Die Wohnung hat einen brauchbaren Zustand, der Ausbau entspricht einfachem bis mittlerem Standard“, hat der Gutachter ermittelt.

Doppelhaushälfte in Kaltenkirchen: Muss die Immobilie renoviert werden?

Zustand unbekannt gilt auch für das nächste Objekt. Am Dienstag, 21. November, können Interessierte von 9.30 an für eine Doppelhaushälfte in Kaltenkirchen bieten (Amtsgericht Norderstedt, Saal C, Az: 61 K 11/22). Der Verkehrswert des eingeschossigen Hauses an der Bettina-von Arnim-Straße 6a mit ausgebautem Dachgeschoss wird mit 450.000 Euro angegeben.

Das vermutlich 1994 gebaute Haus ist voll unterkellert und bietet eine Wohnfläche von 130 Quadratmetern. „Nach äußerem Eindruck ist das Haus durchschnittlich instandgehalten“, schreibt der Gutachter. Allerdings habe er auch hier die Immobilie nicht von innen in Augenschein nehmen können, sodass verlässliche Aussagen zu einem möglichen Renovierungsbedarf nicht möglich seien.

Wer es clever anstellt, kann bei einer Zwangsversteigerung im Vergleich zum herkömmlichen Immobilienkauf tatsächlich bares Geld sparen und echte Schnäppchen machen. Oft wechseln die Objekte sogar unter ihrem Verkehrswert den Besitzer. Außerdem fallen keine Makler- oder Gutachtergebühren an.

Norderstedt: Tipps für die Zwangsversteigerung

Das heißt aber nicht, dass sich jeder Versteigerungstermin für den Käufer auszahlen muss. Schließlich können die, die mitbieten, den Preis immer weiter nach oben treiben. Wichtig ist, rechtzeitig Schluss zu machen und das eigene Limit nicht grundlos zu überziehen. Auch sollten Bieter genau darauf achten, das Objekt lastenfrei zu erwerben.

Besteht bereits besonderes Interesse an einer der Immobilien, kann es lohnen, sich vor der Versteigerung en détail mit dem Gutachten auseinanderzusetzen und eventuell einen Besichtigungstermin zu vereinbaren. Das ist selbstverständlich nur mit Zustimmung der Eigentümer möglich. Besichtigungstermine werden vom Amtsgericht Norderstedt weder durchgeführt noch organisiert oder vermittelt.

Die Versteigerungen finden in öffentlicher Sitzung des Amtsgerichts Norderstedt statt. Die Termine lassen sich auch als Zuschauer besuchen, ohne dass mitgeboten werden muss. So können sich künftige Bieter mit dem Verfahren vertraut machen.

Weitere Informationen gibt es unter www.zvg-portal.de sowie www.zvg.com