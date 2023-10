Norderstedt: Hund beißt joggendem Schüler in den Hintern

Hundehalter kümmerte sich nicht um den 11-Jährigen und verschwand. Eltern zeigten ihn wegen der Körperverletzung an.

Ein joggender 11-jährige Schüler wurde in Norderstedt von einem unbekannten Hund in den Hintern gebissen (Symbolbild).

Norderstedt. Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Hundehalter aus Norderstedt. Und nach seiner Hündin, die möglicherweise „Tina“ heißt. Ganz offenbar hat der Unbekannte sein Tier nicht im Griff: Das Tier biss einem 11-jährigen Schüler aus Norderstedt im Bereich der Straße Harckesheyde unvermittelt in den Hintern.

Der Zwischenfall ereignete sich bereits am 8. Oktober, wie die Polizei mitteilte, die Eltern des Jungen erstatteten aber erst am 16. Oktober eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den unbekannten Hundehalter. Zu dem Biss kam es auf der Harkesheyde in Höhe der Albert-Schweizer-Straße.

Junge joggte am Hund vorbei und wurde plötzlich gebissen

Der Junge passierte joggend den Hundehalter, der seinen Hund an der Leine führte. Unvermitelt biss das Tier zu und verletzte den Jungen. Doch der Mann kümmerte sich nicht um den 11-Jährigen und tauschte mit ihm auch keine Personalien aus, um die Sache zu klären. Stattdessen soll er mit seinem Hund einfach weitergegangen sein.

Der Junge ließ die Verletzung m Gesäß von einem Arzt behandeln. Bei dem Tier handelt es sich nach Aussagen des Schülers vermutlich um eine Hündin. Diese sei schwarz mit braunen Flecken am Bauch gewesen. Die Schulterhöhe des Tieres wurde mit etwa einem Meter angegeben. Angeblich wurde die Hündin von seinem Halter „Tina“ gerufen.

Hundehalter trug einen grauen Bart, der Hund heißt „Tina“

Der Hundehalter wurde von dem Jungen als etwa 35-jähriger Mann beschrieben, er soll um die 1,80 Meter groß und von

kräftiger Statur sein. Weiterhin habe der Mann einen grauen Bart getragen und er hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen.



Die Ermittler der Polizei bitten den Hundehalter, aber auch mögliche Zeugen, sich beim Revier Norderstedt unter 040/528060 zu melden