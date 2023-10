Veranstaltung: Tangstedter Turnhalle wird zur Disco – Party mit drei DJs

Tangstedt. In der Turnhalle in Tangstedt wurden schon einige Partys gefeiert: Beim Oktoberfest schunkelten die Gäste traditionell zu Bier und Schlagern, bei der 80er-Jahre-Feier tanzten sie zu den schönsten Hits ihrer Vergangenheit. Doch diese Veranstaltung gab es bisher noch nie: Zum ersten Mal richtet Fabian Kreutz am Sonnabend, 4. November, das „Turn Up Tangstedt“ mit drei DJs aus und verwandelt die Halle an der Schulstraße in eine Großraumdisco.

„Mir ist es wichtig, alle Generationen anzusprechen“, sagt der 24 Jahre alte Kreutz. Deswegen spielt DJ Toby Webster von 20.30 bis 23 Uhr Charts, Dance-Pop und Musik aus den 1990er- und 2000er-Jahren. „Die Songs gehen in die elektronische Richtung, sind aber massentauglich“, sagt der Veranstalter. Von 23 bis 1 Uhr steht Fabian Kreutz dann selbst hinter dem DJ-Pult. Er will einen sanften Übergang zu Festival-Sounds, Techno und Hardstyle schaffen.

Turnhalle in Tangstedt verwandelt sich in Partylocation

Julian Hans sorgt dann von 1 bis 3 Uhr für die Beats, die den Körper zum Beben bringen, und spielt vorwiegend Techno, Hardstyle sowie Festival-Musik. „Ich wollte einfach mal etwas Neues machen. Etwas für junge Leute, aber die älteren sollen sich genauso wohlfühlen“, sagt Kreutz, der in Tangstedt aufgewachsen ist. „Zu meiner Jugendzeit gab es hier nur die 80er- und 90er-Party, ansonsten aber nicht viel. Vielleicht noch Partys im Jugendzentrum, aber die waren eher für Teenager.“

DJ Fabian Kreutz organisiert so eine große Veranstaltung zum ersten Mal.

Foto: Fabian Kreutz / privat

Hauptsächlich legt der DJ auf Hochzeiten auf, ab und zu in einem Restaurant bei After-Work-Partys. „Im vergangenen Jahr im Sommer war ich fast jedes Wochenende unterwegs, in diesem Jahr auch sehr regelmäßig“, sagt er. Vor Kurzem hat der Marketing-Student seine Bachelor-Arbeit geschrieben.

„Turn Up Tangstedt“: Wo es Tickets gibt

Unterstützung bei der Organisation bekommt Fabian Kreutz vom Veranstaltungsservice von Tangstedts neuem Bürgermeister Jens Kleinschmidt. Er organisiert auch das Oktoberfest und die 80er-Party in der Turnhalle. Diesmal übernimmt sein Team die Bar und schenkt Getränke aus. „Ich bin gespannt, wie das Event angenommen wird“, sagt Kreutz.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Jens Kleinschmidt ist Bürgermeister von Tangstedt und veranstaltet regelmäßig Events in der Schulturnhalle.

Foto: Christopher Mey

Mehr zum Thema

Tickets für das „Turn Up Tangstedt“ gibt es im Vorverkauf zu 13 Euro online oder im Laden Die Blumentenne an der Hauptstraße 79 in Tangstedt zu kaufen. Kurzentschlossene zahlen an der Abendkasse 15 Euro. Der Einlass ist ab 18 Jahren. Auch 16-Jährige dürfen die Party besuchen – dann brauchen sie allerdings einen von den Eltern ausgefüllten „Muttizettel“, der ihr Einverständnis erklärt.

„Turn Up Tangstedt“, Sa, 4. November, 20.30 bis 3 Uhr, Turnhalle Tangstedt, Schulstraße 13, Tickets zu 13 Euro im Vvk./ 15 Euro an der Ak. Mehr Infos unter www.kreutz-events.de/turnup/