Einbrecher kam tagsüber – und nahm das ganze Bargeld mit

Kriminelle drangen in Wohnung an der Rathausallee in Norderstedt ein. Wie sie das schafften, ist der Polizei nicht klar.

Einbrecher stahlen aus einer Wohnung an der Rathausallee in Norderstedt Bargeld (Symbolbild).

Norderstedt. Kein Tag vergeht derzeit ohne die Meldung eines Einbruchs im Kreis Segeberg. Am Dienstag kam die Anzeige aus Norderstedt: In Norderstedt-Mitte schlugen Unbekannte ganz frech mitten am Tag zu und stahlen aus einer Wohnung eine stattliche Summe Bargeld.

Ob es sich um einen Einzeltäter oder eine Gruppe handelt, konnte die Polizei nicht sagen. Auf jeden Fall wurde die Wohnung an der belebten Rathausallee im Zeitraum zwischen 5.30 und 17 Uhr zum Tatort. Der Bewohner war in dieser Zeit nicht zu Hause.

Gestohlen wird nur, was sich unauffällig abtransportieren lässt

Wie die oder der Täter schließlich in die Wohnung im Obergeschoss eindrangen, dazu kann die Polizei noch nichts sagen – zumindest nicht öffentlich. Doch der oder die Täter suchten gezielt nur Bares und interessierten sich nicht für andere Wertgegenstände. Viele Einbrecher nehmen eben nur mit, was sich möglichst unauffällig abtransportieren lässt, am besten in der Jackentasche.

Ein Geldbetrag im „vierstelligen“ Bereich sei aus der Wohnung verschwunden, teilt die Polizei mit. Also mindestens 1000 Euro und höchstens 9999 Euro – der genaue Betrag wird aus ermittlungstaktischen Gründen nicht genannt.

Die Polizei hofft angesichts des Tatzeitraums natürlich auf Hinweise von Nachbarn oder Passanten. Wer hat also am Dienstag zwischen 5.30 und 17 Uhr an der Rathausallee etwas Ungewöhnliches bemerkt oder Personen beobachtet hat, soll sich bei der Kriminalpolizei Pinneberg unter 04101/2020 oder unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de melden.

