Straßenlaternen brennen an sonnigem Tag: Geldverschwendung?

Norderstedt. Der Dienstag war ein heller, sonniger Tag in Norderstedt. Umso erstaunter waren viele Norderstedterinnen und Norderstedter, als plötzlich am frühen Nachmittag in ihren Straßenzügen sämtliche Straßenlaternen brannten. Auf Facebook witterten manche einen Schildbürgerstreich der Verwaltung: „Zu viel Strom im Netz!“, mutmaßte der eine. „Weil zu viel Geld in der Stadtkasse ist“, feixte eine andere.

Ehe ein Norderstedter (noch mehr) Licht ins (argumentative) Dunkel brachte: „Wann arbeiten Bauhofmitarbeiter? Genau, tagsüber. Wann wird also geprüft, ob alle Laternen in einem Abschnitt funktionieren? Genau, wenn die Mitarbeiter arbeiten. Müssen dafür die Straßenbeleuchtungen eingeschaltet sein? Hat so seine Vorteile....“

10.000 Lichtpunkte gibt es in der ganzen Stadt

Und auch Oliver Weiß, Sprecher der Stadtwerke, reagierte schnell auf die Fragen der Bevölkerung und veröffentlichte eine Erklärung zum Thema. „In Norderstedt gibt es rund 10.000 Lichtpunkte an öffentlichen Straßen und Gehwegen. Eigentümer der Lichtpunkte ist die Stadt Norderstedt. Sie beauftragt die Stadtwerke Norderstedt mit dem Betrieb und der Wartung sämtlicher Anlagen.“

Die Illumination am helllichten Tag ist für die Wartung der Laternen unumgänglich. „Wir schalten einfach das Licht an, damit zur Prüfung nicht jede Glühlampe einzeln herausgenommen werden muss“, sagt Weiß. Über 88 Einschaltpunkte würden dazu einzelne Abschnitte gezielt manuell aktiviert. „Sollte trotzdem mal eine Laterne nicht funktionieren, können alle Bürgerinnen und Bürger dies unter Angabe des genauen Standortes im Mängelmelder der Stadt Norderstedt eintragen. Einzelne Laternen werden dann in den geplanten Wartungsrhythmus integriert und nach spätestens 14 Tagen überprüft.“

Lichtsensor steuert den Zeitpunkt des Betriebes

Und normalerweise gehen die Laternen natürlich nur an, wenn die Dunkelheit ein gewisses Maß erreicht. „Der Zeitpunkt für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ändert sich im Laufe eines Jahres täglich um wenige Minuten. Dennoch müssen Straßen und Gehwege so lange wie nötig und so kurz wie möglich beleuchtet sein. Nur so gehen Energieverbrauch und Sicherheit Hand in Hand“, sagt Weiß.

Auf dem Betriebsgelände der Stadtwerke Norderstedt sei dazu ein Lichtsensor installiert. Bei Erreichen eines voreingestellten Schwellenwerts werde die in Bezirke eingeteilte Beleuchtung der Straßen und Gehwege schrittweise und fast zeitgleich aktiviert.

Die öffentliche Beleuchtung in Norderstedt werde übrigens zu 100 Prozent mit Ökostrom betrieben. Abgesehen davon, dass die Straßenbeleuchtung nicht unnötig eingeschaltet werde, gebe es eine Reihe weiterer Maßnahmen, die den Energieverbrauch so gering wie möglich halten würden. „Bei Leuchten, die mehr als ein Leuchtmittel enthalten, wird in ausgewählten Abschnitten zwischen 22.30 und 4 Uhr nur noch eines aktiviert. Etwa die Hälfte der eingesetzten Leuchtmittel sind heute schon besonders sparsame LEDs“, sagt Oliver Weiß.