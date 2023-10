Misslungene Sanierung an der K 95 im Kreis Segeberg: Das Schwarzbuch des Steuerzahlerbunds moniert die 2,5 Millionen Euro teure Maßnahme, die mit diesem hinter der Leitplanke verlaufenden Radweg endete.

Der Bund der Steuerzahler zählt wieder Verschwendungen öffentlicher Mittel an. Was Segeberg in diesem Jahr „verbrochen“ hat.