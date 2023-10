Oberbürgermeisterwahl Norderstedt: Liveduell mit Schmieder und Hille offiziell bestätigt

Kurz vor der Oberbürgermeister-Stichwahl in Norderstedt treffen die beiden verbliebenen Bewerber vor Publikum aufeinander.

Sie gehen am 5. November in die Stichwahl: CDU-Kandidat Robert Hille und Norderstedts Sozialdezernentin Katrin Schmieder.

Norderstedt. Es ist ein Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger gewesen: Vor der Stichwahl in Norderstedt, bei der am 5. November darüber abgestimmt wird, wer neue Oberbürgermeisterin beziehungsweise neuer Oberbürgermeister wird, möge es doch bitte angemessene öffentliche Veranstaltungen geben. Hier könnten sich dann Sozialdezernentin Katrin Schmieder und Robert Hille als verbliebene Kandidaten noch einmal vor Publikum präsentieren, Fragen der Menschen beantworten und auch einmal in den direkten Schlagabtausch gehen.

Ein solches Format ist nun bestätigt worden. Wie der lokale Fernsehsender Noa4 auf seiner Facebookseite schreibt, werden Schmieder und Hille am Donnerstag, 2. November, in der TriBühne live zu sehen sein. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, sie soll rund 1,5 Stunden dauern, Einlass ist bereits um 18 Uhr. Laut Noa4 werde die TriBühne für ungefähr 700 Personen Platz bieten. Und genau diese Besucherinnen und Besucher sollen zudem die Chance haben, selbst Fragen an die Bewerberin und den Bewerber für das wichtigste Amt der Stadt zu richten.

Norderstedt: Großes Liveduell vor der OB-Wahl – das ist geplant

Das Duell soll zudem im TV live zu sehen sein, heißt es. Vor einigen Tagen hatte Christoph Magazowski als Gemeindewahlleiter im Wahlausschuss bereits angedeutet, dass man in konkreten Gesprächen für ein solches Event sei. Von vielen Seiten hatte es vor dem ersten Wahlgang Kritik an der Verwaltung gegeben. Denn anders als 2017 hatte die Stadt eine Veranstaltung nicht selbst organisiert.

Magazowski, der damals noch nicht Baudezernent und Erster Stadtrat war, verwies in diesem Zusammenhang darauf, sich neutral verhalten zu wollen. Insbesondere, weil mit Schmieder und der am 8. November mit den wenigsten Stimmen abgewählten bisherigen Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder zwei Kolleginnen aus dem Rathaus angetreten seien. Auch jetzt gilt: Die Stadt stellt mit der TriBühne die Infrastruktur, die inhaltliche Planung zum Modus und den Themen ist Sache der Veranstalter, also in diesem Fall Noa4.

Möglicherweise wird es, dann wohl in der letzten Oktoberwoche, noch eine weitere Liveveranstaltung geben. Zumindest hatte Thomas Will, Inhaber einer Werbeagentur in Norderstedt und bestens vernetzt, ebenso sein Interesse bekundet. Darüber hinaus planen Hille und Schmieder jeweils auch eigene Events.

Im ersten Wahlgang hatte Katrin Schmieder, die trotz Grünen-Mitgliedschaft als unabhängige Bewerberin kandidiert, mit 36,7 Prozent die meisten Stimmen erhalten, die absolute Mehrheit aber klar verfehlt. Auf Platz zwei landete Robert Hille, den die CDU nominiert hatte (35,6 Prozent). Amtsinhaberin Elke Christina Roeder kam lediglich auf 27,7 Prozent, sodass es ab Januar definitiv ein neues Verwaltungsoberhaupt geben wird. Die Wahlbeteiligung betrug 41,6 Prozent, was höher war als bei der OB-Wahl 2017.