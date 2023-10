Festival in der Rathauspassage für Kinder und Jugendliche

Norderstedt. Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – für viele Schülerinnen und Schüler sind die sogenannten MINT-Fächer wahr gewordene Albträume. Doch wie viel Spaß sie machen und wie nützlich sie für das spätere Berufsleben sein können, das möchte nun die Norderstedter Stadtverwaltung zeigen.

Am Montag, 6. November, von 14 bis 18 Uhr, und am Dienstag, 7. November, von 8 bis 15 Uhr, verwandelt sich die Rathauspassage in das „MINTKultur*en“-Festival. Die Idee kommt von der Europa-Universität Flensburg. In Schleswig-Holstein gibt es das Festival in acht Städten. „Wir wollen spielerisch durch viele Mitmachangebote Lust auf MINT machen“, sagt Annabell Lehne von der Stabsstelle Nachhaltiges Norderstedt (NaNo).

In Norderstedter Rathauspassage werden Naturwissenschaften erlebbar

Im „Maker Space“ können Kinder und Jugendliche erfahren, wie Motive auf Textilien gedruckt werden. Die Besucher sind eingeladen, Stoffe wie T-Shirts oder Beutel mitzubringen und den Vorgang selbst auszuprobieren. Die Musikschule Norderstedt möchte den Zusammenhang von Musik und Mathematik erlebbar machen. Auf dem Rathausmarkt öffnet das Energiemobil seine Türen und das Norderstedter Betriebsamt zeigt, wie ihr modernes Saug- und Spülfahrzeug funktioniert.

„Wir wollen zeigen, welche Berufe man später mit den MINT-Fächern ausüben kann“, sagt Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder. „Damit die Schülerinnen und Schüler wissen, wofür sie die Naturwissenschaften brauchen und warum sie in den Fächern Gas geben sollten.“

Festival: Schulklassen müssen sich anmelden

Das Programm zum Festival „MINTKultur*en“ wird laufend aktualisiert und kann unter www.uni-flensburg.de online eingesehen werden. Die Teilnahme ist kostenlos. Auch alle Eltern und Großeltern sind herzlich willkommen. Nur für Schulklassen ist eine Anmeldung per E-Mail an zukunftsstadt@norderstedt.de erforderlich.

