Wohngeld Plus in Norderstedt: Wer ist berechtigt, was ist zu beachten?

Norderstedt. Hohe Energiekosten, steigende Mieten und Lebensmittelpreise: Für eine zunehmende Zahl von Menschen, ob nun Alleinerziehende, Rentner, Studenten, Familien ist es längst eine enorme Herausforderung geworden, finanziell über die Runden zu kommen. Ein wichtiges Instrument, um dabei zu helfen, soll „Wohngeld Plus“ sein. Nachdem die Bundesregierung vor knapp einem Jahr unter dem Eindruck der steigenden Inflation eine Reform auf den Weg gebracht hatte, sind seit 1. Januar 2023 rund zwei Millionen Haushalte in Deutschland, umgerechnet bis zu 4,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger, berechtigt, diese Zahlungen zu empfangen.

So auch in Norderstedt. Aber: Dass in der viertgrößten Stadt Schleswig-Holsteins derzeit rund 1450 Haushalte Wohngeld erhalten, ist nach Ansicht der Verwaltung eigentlich zu wenig. Gemessen an der Bevölkerungszahl, müssten es mehr sein. Also startet das Rathaus noch einmal einen Aufruf, der diejenigen Menschen erreichen soll, die bisher keine Anträge gestellt. Möglicherweise auch, weil ihnen nicht bewusst ist, dass sie zum Kreis der Berechtigten zählen.

Norderstedt: Wohngeld Plus – Wer ist berechtigt, was ist zu beachten?

Grundsätzlich gilt: Das „Wohngeld Plus“ soll Bürgerinnen und Bürger mit niedrigem Einkommen stützen. Das können auch Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohnraum sein. Der eigene Anspruch kann mittels eines Wohngeldrechners der Bundesregierung geprüft werden.

Einen festen Satz gibt es nicht. Vielmehr ist die Höhe der Zahlungen an mehrere Faktoren gekoppelt: Wie viele Personen leben in einem Haushalt, wie hoch ist die Miete und die weitere Belastung, wie viel Geld steht im Gegenzug monatlich zur Verfügung. Für einen Antrag müssen unter anderem Nachweise zu Wohnkosten und Einkommen eingereicht werden, je nach Lebenssituation auch weitere Nachweise. In Deutschland beträgt die durchschnittliche Höhe des Wohngeldes, das ausgezahlt wird, etwa 370 Euro.

Eltern können für Kinder weitere Leistungen erhalten

Allerdings gilt auch: Wer bereits Leistungen bekommt, in denen Kosten für die Unterkunft enthalten, ist in der Regel nicht berechtigt. Beispiele wären Bürgergeld und Sozialhilfe, BAföG oder Unterstützung nach dem Asylbewerbergesetz.

Wer wiederum das Wohngeld erhält, hat im Zweifelsfall weitere Ansprüche. Das betrifft Eltern von Kindern, die Leistungen beantragen können wie die Befreiung von Kita-Gebühren und Betreuungskosten an den offenen Ganztagsgrundschulen, Essenszuschüsse, Schulmaterial oder für Klassenfahrten. Sozialdezernentin Katrin Schmieder: „Es geht also um viel mehr als nur Wohngeld Plus, sondern auch um eine Unterstützung von Familien.“

Norderstedt: So kann ein Antrag für Wohngeld gestellt werden

Es gebe mehrere Möglichkeiten, Anträge zu stellen. „Zum Beispiel vor Ort im Rathaus oder auf der Homepage der Stadt Norderstedt.“ Dort könne das Formular heruntergeladen werden. „Einfach ausfüllen, unterzeichnen und zusammen mit den erforderlichen Unterlagen per Post einsenden oder im Rathaus abgeben“, so Schmieder. „Scheuen Sie sich bitte nicht, davon Gebrauch zu machen.“

Alternativ gibt es auch den komplett digitalen Weg über ein Serviceportal. Über norderstedt.de könnten zudem auch Anträge für Wohnberechtigungsscheine online ausgefüllt werden. Diese sind maßgeblich, um eine Wohnung zu beziehen, die öffentlich gefördert ist. Ebenso gibt es die Möglichkeit auf Anträge zur Grundsicherung.