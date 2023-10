Der besondere Adventskalender: Mehr als nur Schokolade

Hinter 24 Türchen verbergen sich Preise im Gesamtwert von an die 10.000 Euro. Wo Sie ein Exemplar bekommen und was Sie gewinnen können.

Norderstedt. Zwar dauert es noch einige Tage, bis die Weihnachtszeit beginnt – aber schon jetzt haben der Lions Club Norderstedt-Forst Rantzau und der Lions Club Norderstedt ihren gemeinsamen, alljährlichen Adventskalender präsentiert. Wie schon in den vergangenen Jahren hat Grafikerin Claudia Rüdiger aus Norderstedt ein schönes Motiv kreiert: Mitten in einer Schneelandschaft steht ein lächelndes Rentier mit Weihnachtsmütze. In seinem Geweih hängen Tannenbaumkugeln, in denen Norderstedter Institutionen wie das Arriba, das Kulturwerk oder das Feuerwehrmuseum zu erkennen sind.

Bereits zum 18. Mal verkaufen die beiden Lions Clubs den Kalender für einen guten Zweck. „Das hat Tradition für uns“, sagt Hans-Werner Leopold (Norderstedt-Forst Rantzau), der das Projekt leitet. 4000 Exemplare haben sie anfertigen lassen. Sie sind ab sofort für 8,50 Euro an mehr als 20 Verkaufsstellen sowie auf den Norderstedter Wochenmärkten zu erwerben. „Wir mussten den Preis leider um 1 Euro erhöhen, weil die Herstellungskosten so gewaltig gestiegen sind“, erklärt Leopold.

Adventskalender: Hinter jedem Türchen verbergen sich tolle Preise

Vom 1. bis zum 24. Dezember erwartet die Käuferinnen und Käufer hinter jedem Türchen nicht nur Schokolade, sondern auch tolle Gewinne. Zum Beispiel verschenkt die Action-Arena Eintrittsgutscheine im Wert von 100 Euro. Elektro-Alster-Nord sponsert einen Dyson-Akku-Handstaubsauger in Höhe von 349 Euro. Das Elrado Steakhouse lädt für 100 Euro zum Essen ein, bei Physiotherapeutin Constanze Schneider kann sich der Gewinner für 100 Euro massieren lassen und die Gartenbaufirma Jenkel verteilt vier Gutscheine à 25 Euro. Um die 90 Gewinne gibt es. Sie haben einen Gesamtwert von an die 10.000 Euro.

„Unsere Preise sollen wertig sein. Ein bunter Mix ist uns wichtig“, sagt Lars Krückmann, Präsident des Lions Club Norderstedt. Auf der Rückseite des Adventskalenders stehen Losnummern. Wer gewonnen hat, wird in der Weihnachtszeit täglich auf der Homepage der Lions Clubs unter www.adventskalender-norderstedt.de veröffentlicht. Eine Liste der Verkaufsstellen ist dort ebenfalls zu finden.

Norderstedter Lions Clubs haben 2022 rund 14.000 Euro eingenommen

Im vergangenen Jahr haben die Lions rund 14.000 Euro mit ihren Adventskalendern eingenommen. Den Erlös spenden sie stets für bedürftige Menschen, die beispielsweise eingekleidet werden müssen oder im Frauenhaus leben.

