Nach Unfall: BMW-Fahrer zeigt Mittelfinger und fährt weg

Nach einem Auffahrunfall mit Fahrerflucht ermittelt die Polizei. Der Unfall passierte am Donnerstag, 5. Oktober, gegen 13.30 Uhr auf der Autobahn 21, in der Nähe von Negernbötel. Beteiligt an dem Unfall waren ein VW Tiguan und ein älterer 3er-BMW.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein Mann aus Schönberg (Holstein) mit seinem VW Tiguan die Autobahn in Richtung Süden. Kurz vor der Anschlussstelle Wahlstedt musste der Schönberger verkehrsbedingt die Geschwindigkeit verringern. Diesen Umstand bemerkte ein nachfolgender Fahrzeugführer vermutlich zu spät und fuhr dem vorausfahrenden Tiguan hinten auf.

Junger Mann fuhr etwas älteren 3er-BMW in hellblau

Während der Geschädigte dem Fahrer des BMW-Coupes noch signalisierte, dass er ihm folgen solle, zeigte der Mann nur noch den Mittelfinger und setzte seine Fahrt fort. Der Fahrer des BMWs wird beschrieben als männlich und mit einem Alter von 25 Jahren. Von der Statur wird die Person als sehr schlank beschrieben. Er trug dunkle, kurze Haare.

Mehr aus der Region

Bei dem BMW handelt es sich vermutlich um ein älteres Modell der 3er-Reihe in der Farbe Hellblau. Das amtliche Kennzeichen war stark verschmutzt und konnte nicht abgelesen werden. Das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu dem BMW oder der Identität des Fahrers geben können. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04551/884 - 0 entgegen.