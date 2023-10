Die Unterkünfte für Geflüchtete an der Oadby-and-Wigston-Straße: 1566 Menschen leben in 19 Einrichtungen im Stadtgebiet verteilt.

Dichte Belegung sorgt in den Norderstedter Unterkünften für Konflikte. Stadt will in Friedrichsgabe neue Wohnhäuser bauen.