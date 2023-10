Henstedt-Ulzburg: Liebevolles Schulprojekt durch blanken Vandalismus zerstört

Riesenärger in Henstedt-Ulzburg: Beschädigung, Brandstiftung, Glasscherben. Die Leidtragenden sind Kinder und Jugendliche.

Thomas Pedrowitz (links) und Andreas Rusch von der Firma Gartenbau Lasse Konopka haben kürzlich die Sandflächen auf mehreren Spielplätzenwie hier am Standort Auf dem Damm ausgekoffert. Der Grund: Der Sand war so sehr verunreinigt und voller Scherben, dass gerade für Kleinkinder eine erhebliche Gefahr bestand.

Henstedt-Ulzburg. Ulrike Schmidt ist fassungslos. Bei der Bürgermeisterin von Henstedt-Ulzburg sind in den letzten Tagen zahlreiche Berichte von Vandalismus im Gemeindegebiet eingetroffen. Und darunter ist ausgerechnet ein Projekt, dass erst im Juli eingeweiht worden war und auf das alle Beteiligten sehr stolz waren. Liebevoll hatten Schülerinnen und Schüler der Olzeborchschule entlang der Wanderroute an der ehemaligen Bahntrasse zusammen mit dem Baubetriebshof einen Planetenweg geschaffen. Maßstabsgetreu konnten Spaziergänger Modelle der Himmelskörper unseres Sonnensystems entdecken, alles war ergänzt mit Informationstafeln.

Davon ist kaum noch etwas übrig. Vielmehr sind die meisten Objekte offenbar sogar geklaut worden. „Das war wirklich ein tolles Projekt der damaligen Klasse 5b, welche die Modelle gebastelt und Hinweise dazu recherchiert hatte. Unser Baubetriebshof hatte dann dabei geholfen, die Planeten auf Pfählen über insgesamt viereinhalb Kilometer am Wanderweg zu installieren – mittlerweile wurden leider die Modelle der inneren Planeten komplett entfernt und auch fehlen zahlreiche von den gelben Steinen, die die Sonne darstellen sollten“, so Ulrike Schmidt.

Henstedt-Ulzburg: Schulprojekt durch Vandalismus zerstört

Die Schülerinnen und Schüler der Olzeborchschule sind traurig und enttäuscht, dass der von ihnen initiierte Planetenweg an verschiedenen Stellen Vandalismus zum Opfer gefallen ist.

Foto: Olzeborchschule

„Hier haben wirklich viele engagierte Menschen tolle Arbeit geleistet und viel Zeit investiert. Es ist mir unverständlich, dass irgendjemand so etwas dann arglos oder sogar mutwillig zerstört.“ Die Schülerinnen und Schüler sind enttäuscht und traurig. „Das Projekt hat viel Zeit und die Unterstützung des Baubetriebshofs gekostet und wir können das Fehlende leider nicht wiederaufbauen. Ich selbst hätte den Planetenweg auch gern für die nächste Naturwissenschafts-Klasse des neuen fünften Jahrgangs genutzt, aber das ist jetzt leider nicht mehr möglich“, sagt Lehrerin Hilke Mahrt. Ihre bittere Erkenntnis: „Auch, wenn wir ja leider damit rechnen mussten, finden wir es einfach nur schade, dass unsere harte Arbeit nicht von allen geschätzt worden ist.“

Im Juli war der Planetenweg in Henstedt-Ulzburg eröffnet worden: Die 5b der Olzeborchschule hatte mit Unterstützung der Gemeinde auf 4,5 Kilometern Länge eine Nachbildung unseres Sonnensystems geschaffen.

Foto: Gemeinde Henstedt-Ulzburg

Und das ist zum Leidwesen der Gemeinde nicht einmal alles. So wurde auf der Sportfläche der Gemeinschaftsschule Rhen gezündelt. „Da haben Unbekannte ein Lagerfeuer mitten auf der Laufbahn gemacht“, so Tim Vollmer vom Baubetriebshof. „Dort haben wir zwar durch eine Firma die Laufbahn ohnehin erneuern lassen, aber durch das Brandloch kamen noch einmal erhebliche Mehrkosten in Höhe von etwa 5000 Euro dazu.“

Auf dem Kunststoffsportplatz bei der Gemeinschaftsschule Rhen ist offensichtlich durch ein Lagerfeuer ein Brandloch auf der Laufbahn entstanden.

Foto: Gemeinde Henstedt-Ulzburg

Henstedt-Ulzburg: Auf einem Spielplatz musste der komplette Sand ausgetauscht werden

Regelmäßig führen er und seine Kollegen nach Wochenenden Kontrollen durch. Und finden eigentlich immer etwas. „Jüngst mussten wir für fast drei Wochen zum Beispiel den Spielplatz Dreangel, der unter anderem von der dortigen Kindertagesstätte intensiv genutzt ist, sperren“, so Vollmer. „Dort war es nicht nur zu Beschädigungen, sondern vor allem zu gefährlichen Verunreinigungen durch Glasscherben gekommen, die zu erheblichen Verletzungen hätten führen können. Trotz intensiver Reinigungsarbeiten war es technisch nicht möglich die kleinen, aber dennoch gerade für Kleinkinder gefährlichen Glasscherben vollumfänglich zu entfernen.“

Was wiederum hieß: Der komplette Sand musste durch eine Gartenbaufirma ausgetauscht werden. „Vielen ist wohl auch nicht bewusst, wie teuer so etwas ist – allein der Sandaustausch auf dem Spielplatz Dreangel hat um die 10.000 Euro gekostet.“

Ulrike Schmidt bleibt da nur ein Appell. „Die Beseitigung der Schäden kostet eben nicht nur Steuergeld, sondern fast immer hängt noch viel mehr daran. Es wäre schön, wenn sich das alle zu Herzen nähmen.“