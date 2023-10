„Parkfunkeln“: Hohe Spende für Norderstedter Vereine

Norderstedt. Auch in diesem Jahr hat das „ParkFunkeln“ im Norderstedter Stadtpark wieder mehr als 8000 Besucherinnen und Besucher an zwei verlängerten Augustwochenenden begeistert. Beleuchtete Rundwege führten sie mitten in der Natur an illuminierten Kunstobjekten vorbei. Doch nicht nur diese gab es zu bestaunen.

Zwischen Ständen mit Essen und Getränken hat die VR Bank in Holstein ein Ergometer aufgebaut, auf dem die Menschen für den guten Zweck radeln konnten. „Je mehr Kilometer zusammenkommen, desto höher ist der Spendentopf“, erklärt Vorstandsmitglied Uwe Augustin.

„ParkFunkeln Norderstedt“: Vereine erhalten Spendensumme von 10.300 Euro

Eigentlich wollte die Bank eine Gesamtsumme von 7500 Euro ausschütten, wenn die Parkbesucher 400 Kilometer erstrampelt haben. Allerdings haben sie die Erwartungen deutlich übertroffen und sind an acht Veranstaltungstagen mehr als 520 Kilometer gefahren. Deswegen hat die VR Bank in Holstein nun beschlossen, die Spendensumme auf 10.300 Euro zu erhöhen.

Vier Gewinnervereine freuen sich über die persönliche Übergabe der Spendenschecks durch Uwe Augustin (Vorstand VR Bank in Holstein, r.) und dem Stadtpark-Norderstedt-Team mit Kai-Jörg Evers (hinten Mitte), Eva Reiners (vorne, 2. v. r.) und Tony Steiner (vorne r.). Beim diesjährigen „ParkFunkeln“ haben die Besucher eine Spendensumme von mehr als 10.000 Euro erstrampelt.

Foto: VR Bank in Holstein

„Wir sind von den vielen Besuchern, die bei uns mitgemacht haben, und ihrem Engagement so begeistert gewesen, dass wir gerne die Spendensumme zu den Kilometern angepasst und aufgerundet haben“, sagt Uwe Augustin.

Der Kinder wegen bekommt den höchsten Betrag

Zugute kommt das Geld Norderstedter Vereinen. In einem Onlinevoting wurde für sie abgestimmt. Der Kinder wegen – ein Verein, zu dem sieben Kitas in Norderstedt gehören – hat die meisten Stimmen erhalten und bekommt deswegen auch den höchsten Spendenbetrag von 4300 Euro.

Neun weitere Vereine aus der Region profitieren von der Aktion beim diesjährigen „ParkFunkeln“: Förderwichtel wird mit 4000 Euro unterstützt, der Förderverein Offene Jugendarbeit Norderstedt mit 550 Euro.

TuRa Harksheide erhält ebenfalls 550 Euro, das Frauenhaus 300 Euro, der Stamm St. Hedwig in Norderstedt der Deutschen Pfadfinderschaft und der Norderstedter Sport- und Freizeitverein freuen sich jeweils über 150 Euro. Weitere 100 Euro gehen an das Hilfswerk des Lions Club Norderstedt Neo, die Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH und den Shantychor MoorbekSchipper.