Norderstedt kurios: Postfiliale feiert Weihnachten im August

Schildbürgerstreiche, Kurioses und Pannen: In Norderstedt kann man sich manchmal nur wundern. Zwei Geschichten zum Schmunzeln.

Ja, ist denn schon Weihnachten? Der Briefmarkenbogen, den Abendblatt-Leserin Petra Bartels bei hochsommerlichen Temperaturen im August in einer Norderstedter Postfiliale bekam.

Norderstedt. Es sind die kleinen Absurditäten, Beobachtungen und Erlebnisse des Alltags in Norderstedt, die einen manchmal zum Lachen, manchmal zum Staunen und manchmal zum Kopfschütteln bringen. Jeder hat das schon mal in der Stadt erlebt. Das Hamburger Abendblatt erzählt die Geschichten gerne und ruft seine Leserinnen und Leser dazu auf, merkwürdige Entdeckungen oder Erlebnisse der besonderen Art in Norderstedt unter norderstedt@abendblatt.de zu teilen.

Den Anfang macht Abendblatt-Leserin Petra Bartels. Und die Frau aus Glashütte hat gleich zwei Geschichten zu erzählen. „Ich schreibe noch Briefe, mit der Hand, und dazu brauche ich halt auch Briefmarken“, sagt Bartels. „Aber als ich dann Ende August auf die 0,85-Cent-Briefmarken schaute, die ich in einer Norderstedter Post-Filiale ausgehändigt bekam, fiel ich vom Glauben ab.“

Briefmarken-Ladenhüter mussten raus

Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Leserin Petra Bartels mit den „Friedvolle Weihnachten"-Briefmarken, die sie im August bei der Post bekam.

Mitten im Spätsommer blickte Petra Bartels auf die Marken und sah eine verschneite Landschaft und die Überschrift „Friedvolle Weihnachten“ darauf. „Ja, ist denn schon Weihnachten?“, fragte sie den Mitarbeiter der Post. Und bekam zu hören: „Die sind noch vom letzten Jahr und müssen erst mal weg.“

Petra Bartels nimmt es mit Humor: „Ob Pfeffernüsse und Co., die in den Geschäften die Weihnachtszeit ankündigen, auch noch übrig geblieben sind?“ Für Briefe in der Weihnachtszeit hat sie postalisch jedenfalls schonmal bestens vorgesorgt.

Sitzbank mit Aussicht – auf einen Stromverteilerkasten

Eine Bank in Norderstedt mit Ausblick auf einen Stromverteilerkasten.

Ihre zweite Geschichte ist quasi ein Bankgeheimnis. Nämlich das Geheimnis um den Standort einer Sitzbank, die am Glashütter Weg steht. Bartels staunte nicht schlecht, als sie vor einiger Zeit die neue Bank zum ersten Mal erblickte.

Anstelle der Wohnstraße, der Bäume oder Häuser im Umfeld, kann auf dieser mit Betonfundament fest im Boden verankerten Bank lediglich ein Stromverteilerkasten mit hingeschmiertem „HSV!“-Schriftzug betrachtet werden. Ausreichend für Menschen mit Raute im Herzen – was aber machen all die anderen?

Schildbürgerstreich sorgt für Diskussionen

Petra Bartels bezeichnet das Bauwerk als „Schildbürgerstreich“, der für ordentlich Diskussionen am Glashütter Weg sorge. Erschwerend komme hinzu, dass der Bank ein Mülleimer fehle. Weswegen Jugendliche in Feierlaune, die angeblich gerne auf dem Weg zum Stadtpark hier Zwischenstation machen, ihren Müll einfach rund um die Bank drappieren, sagt Bartels. Sie habe selbst schon angepackt und alles weggeräumt.

Sie forderte die Stadt auf, einen Mülleimer zu installieren. Doch die Eimerlosigkeit der Bank habe System, teilte die Verwaltung mit. Es befinde sich ein Mülleimer in 15 Meter Entfernung. Direkt neben Bänken möchte man aufgrund von Geruchsbildung und Gefahr durch Insekten keine Papierkörbe mehr installieren. Wundern braucht man sich wohl nicht, wenn die Bank weiterhin Gesprächsthema in der Nachbarschaft bleibt.