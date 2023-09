HSV lädt seine Fans zur Film-Premiere nach Norderstedt ein

Erlebt eine blau-weiß-schwarze Premiere in Norderstedt: Der Film „Wochenendrebellen“ mit Florian David Fitz (r.) und Cecilio Andresen.

Norderstedt. Das hat Norderstedt noch nicht gesehen: Eine exklusive blau-weiß-schwarze Film-Premiere im Spectrum Kino an der Rathausallee. Ganz exklusiv für die Mitglieder des Hamburger SV. Der Bundesligist hat an alle seine Mitglieder eine E-Mail versandt, über die sie sich zur Premiere des Films „Wochenendrebellen“ anmelden können – wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Angesetzt ist die Premiere für Mittwoch, 27. September, 16 Uhr – also genau einen Tag vor der offiziellen Deutschland-Premiere des Films. Der Plot des rührenden Feelgood-Movies hat natürlich viel mit Fußball zu tun – und auch mit dem HSV, wenn auch nicht in der Hauptrolle.

Film basiert auf einer wahren Geschichte

Am Set von Wochenendrebellen (v. l.): Aylin Tezel (Mutter Fatime), Cecilio Andresen (Sohn Jason), Regisseur Marc Rothemund, Florian David Fitz (Vater Mirco).

Foto: Nik Konietzny / LEONINE Studios

Die spielen Florian David Fitz (Vater Mirco), Aylin Terzel (Mutter Fatime) und Cecilio Andresen (Sohn Jason). Mit den Dreien hat Regisseur Marc Rothermund die wahre Geschichte der echten „Wochenendrebellen“ cineastisch umgesetzt. Die Vorlage liefert die Autobiografie „Wir Wochenendrebellen“ von Mirco von Juterczenka und seinem autistischen Sohn Jason.

Und die hatten einen Deal: Der Vater versprach seinem (für die Eltern sehr herausfordernden Sohn) Jason, dass er mit ihm zum Fußball gehen würde, damit dieser seinen Lieblingsverein finden kann. Und im Gegenzug sollte Jason versprechen, sich in der Schule nicht mehr von anderen so provozieren zu lassen, bis es Ärger gab. Jason schlug ein.

56 Vereine in drei Ligen – puh

Was Mirco nicht ahnte: Um seinen Lieblingsverein finden zu können, wollte sich Jason alle 56 deutschen Vereine der ersten drei Profiligen live anschauen und auf gewisse Kriterien prüfen – sonst könne er sich nicht entscheiden. Das war der Auftakt zu einem ausgedehnten „Groundhopping“-Dasein für Vater Mirco und Sohn Jason. „Auf ihrer außergewöhnlichen Reise durch Deutschland lassen Vater und Sohn die heimische Routine hinter sich und finden alles, was sie nie gesucht, aber definitiv gebraucht haben“, heißt es in der Filmbeschreibung.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Spectrum Kino der CineMotion-Gruppe will die Fans in „blau-weiß-schwarzer Premieren-Manier“ empfangen. Und der HSV schickt offizielle Vertreterinnen zur Premiere. Die Spielerinnen der HSV-Frauen werden in Norderstedt dabei sein und den Fans Autogramme geben.

HSV-Prominenz kommt zur Premiere nach Norderstedt

Passend zum Film will der HSV auch die Inklusion im Verein thematisieren. Dafür wird die Inklusionsbeauftragte Fanny Boyn in Norderstedt dabei sein und vor dem Film einen Vortrag über das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung beim HSV halten. Und auch der vielleicht prominenteste HSV-Fan wird im Spectrum die Fans besuchen: HSV-Maskottchen Dino Hermann.

Wer bei der Premiere keine Karten ergattert, kann sich mit einem Angebot der CineMotion Gruppe trösten: Die gewährt allen HSV-Mitgliedern samt einer Begleitung ab dem 28. September 20 Prozent auf den Eintritt für „Wochenendrebellen“ in allen Kinos der Gruppe.