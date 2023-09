Norderstedt: Klassentreffen nach 70 Jahren - so war das damals mit den Jungs

Norderstedt. Berchtesgaden ist ein unvergessliches Erlebnis. Inge Ullerich erwähnte den Ort im tiefen Bayern als Erste. Und prompt erhob sich ein Chor der Erinnerungen an die gemeinsame Klassenfahrt in das Alpendorf – Klassentreffen einer Mädchenklasse der Mittelschule Garstedt.

Vor 70 Jahren erhielten sie ihre Abschlusszeugnisse, vor 71 Jahren, in ihrem vorletzten Schuljahr, fand die legendäre Klassenfahrt nach Berchtesgaden statt. Heute sind sie 86 und 87 Jahre alt und treffen sich einmal im Jahr im Restaurant KiM’s am Norderstedter Stadt- und Feuerwehrmuseum.

Klassenfahrt vor 70 Jahren: „Da stiegen schon mal nachts zwei von uns durchs Fenster“

Berchtesgaden – das war 1952, und die Mädchen waren nicht gerade verwöhnt. Für die meisten von ihnen war es das erste Mal, dass sie aus ihrem Dorf herauskamen, aus Garstedt, Friedrichsgabe und Harksheide, aus Glashütte und sogar aus Tangstedt. Denn die Mittelschule Garstedt an der Niendorfer Straße war die einzige weiterführende Schule weit und breit. Wer aufs Gymnasium gehen wollte, musste auf eine Hamburger Schule – und Schulgeld zahlen.

Das Beste an Berchtesgaden: Die Jungs, die in die Parallelklasse gingen, fuhren mit. „Da stiegen schon mal nachts zwei von uns durchs Fenster der Jugendherberge, um die Jungs zu treffen“, erinnerte sich Helga Kadow und kichert vergnügt. „Wir haben auf Strohsäcken geschlafen, aber das machte uns nichts aus, es war einfach, aber toll“, erzählte Helga Gutmann. „Wir haben auch das Teehaus von Adolf Hitler auf dem Obersalzberg besichtigt“, ergänzte Margot Bankonin.

Bei der Einschulung war Hitler noch an der Macht

Das NS-Regime haben die Mädchen noch erlebt, auch in der Schule. 1942 wurden sie in die Garstedter Volksschule an der Niendorfer Straße eingeschult. Oft mussten sie bei Luftalarm schnell nach Hause laufen. Außerdem herrschte vielfach Mangel. Wenn Papier knapp war, schrieben sie auf dem Zeitungsrand weiter. Butterstulle? Weit gefehlt. Zu Essen gab die Mutter ihnen eine Steckrübenscheibe mit in die Schule.

Die Mädchenklasse bei ihrem Schulabschluss am 7. März 1953 mit ihrem Klassenlehrer Dr. Wolfgang Bursian.

Foto: Archiv Bankonin

1945 hatten sie ein halbes Jahr lang gar keinen Unterricht, weil ausgebombte Hamburger und Flüchtlinge aus Ostpreußen und Schlesien in den Klassenräumen eine erste Bleibe fanden.

1946 bestanden sie die Aufnahmeprüfung zur Mittelschule (heute Realschule), die sie 1953 mit der Mittleren Reife abschlossen. Damals waren sie 41 Schülerinnen in einer Klasse, jetzt trafen sich noch zwölf von ihnen. Einige Klassenkameradinnen leben im Ausland, andere blieben wegen der Hitzewelle lieber zu Hause.

Vor 70 Jahren: Einige wagten den Schritt ins Ausland als Au-pair-Mädchen

Als sie vor 70 Jahren mit dem Reifezeugnis aus der Schule entlassen wurden, hatten sie klare Vorstellungen von ihren Berufen. Viele von ihnen wurden Krankenschwester, andere gingen zur Post, wieder andere lernten Einzelhandels- oder Bürokauffrau, wurden Stenotypistin. Einige wagten auch den Schritt ins Ausland als Au-pair-Mädchen.

„In der Volksschule hatten wir junge Lehrer, aber die waren nach 1945 verschwunden, sie waren Nazis, und für die Mittelschule kamen die alten Lehrer wieder“, erinnerte sich Margot Bankonin.

„Wir haben tolle Theaterstücke auf der Bühne im Garstedter Hof aufgeführt“

Sie arbeitete lange Jahre für die Städtepartnerschaft in der Norderstedter Verwaltung, baute die Partnerschaft zu Kohtla-Järve, Johvi und Umgebung auf und leitet den seit 20 Jahren bestehenden Kulturverein noch heute. Außerdem ist sie Sprecherin des Frauen-Chores Septima und liebt alles, was sich um Gesang und Theater dreht. Das hat seinen Ursprung in ihrer Schulzeit.

Aufführung des Theaterstücks „Minna von Barnhelm“ von Gotthold Ephraim Lessing im Jahr 1952, fünfter Akt, elfter Auftritt, mit Hannelore Borchert als Bedienstete (v. l.), Inge Janßen als Bedienstete, Helga Wierecky als Graf Bruchsall, Dörte Behrens als Minna und Margot Reitz, später Bankonin, als Wirt.

Foto: Archiv Bankonin

„Wir haben tolle Theaterstücke auf der Bühne im Garstedter Hof aufgeführt, beispielsweise „Minna von Barnhelm“ von Gotthold Ephraim Lessing, sagte Margot Bankonin begeistert. „Die Kostüme hat uns das Deutsche Schauspielhaus geliehen, beispielsweise einen Reifrock für die Minna“, fügte Wilma Steffens hinzu. Auch die Jungs in der Parallelklasse machten Theater und spielten „Der Biberpelz“ von Gerhart Hauptmann.

Wenn der Musiklehrer wütend wurde, warf er sein Schlüsselbund nach den Schülerinnen

„Wir hatten auch einen tollen Schulchor und haben ,Rosen aus dem Süden’ und den Donauwalzer gesungen“, ergänzte Margot Bankonin. An ihren Musiklehrer erinnern sich die Klassenkameradinnen genau: „Er war toll, aber wenn ihn etwas störte, wurde er sehr schnell wütend und warf mit seinem Schlüsselbund nach uns.“ Den Jungs hingegen drohte bei Fehlverhalten sogar die Prügelstrafe. Ganz legal.

„Trotzdem, wir sind gern zur Schule gegangen, auch, wenn wir das Holz zum Heizen selbst mitbringen und uns Stroh in die Schuhe stopfen mussten, weil es so kalt war“, erzählte Wilma Steffens. Gleichwohl war der Schulstoff kompakt. Eine große Aufgabe war beispielsweise das Schreiben einer Jahresarbeit zu einem selbst gestellten Thema. „Ich habe über Hagenbecks Tierpark geschrieben“, sagte Hilde Behn. „Mich hat Religion interessiert, deshalb habe ich meine Jahresarbeit über den jungen Martin Luther verfasst“, sagte Helga Kadow, und Helga Kistenmacher schrieb über Jeanne d’Arc: „Ihr Mut hat mich sehr beeindruckt.“

Der Klassenlehrer klebte Löcher in seinen Strümpfen mit Uhu zu

Sie lernten auch lange Balladen auswendig, beispielsweise „Die Glocke“ und „Der Osterspaziergang“ von Johann Wolfgang von Goethe. „Das können wir auch heute noch aufsagen, das vergisst man nicht“, sind sich die heute Mit-Achtzigerinnen einig.

Mit Respekt erinnerten sie sich an ihre Deutschlehrerin Fräulein Olga Schütt und an ihren Klassenlehrer Dr. Wolfgang Bursian, der die Löcher in seinen Strümpfen immer mit Uhu zuklebte.

Da bei den meisten Kindern in der Nachkriegszeit das Essen zu Hause nicht gerade üppig war, gab es die Schulspeisung. „Mein Leibgericht war Schokoladensuppe“, schwärmte Irmgard Schulz. „Ich aß am liebsten die Kekssuppe“, verriet Margot Bankonin. Viele Mädchen nahmen die Suppen mit nach Hause – für die kleinen Geschwister, und wer mager war, denen wurde ein Bauer zugewiesen, bei dem sie ein Mittagessen erhielten.

Klassentreffen nach 70 Jahren: „Wir hatten eine schöne Schulzeit“

„Wir hatten eine schöne Schulzeit“, sind sich alle zwölf „Mädchen“ noch heute einig. In einem Jahr treffen sie sich wieder. „Wir nutzen jedes Jahr, denn wer weiß...“, sagte Margot Bankonin nachdenklich und stieß mit ihren Klassenkameradinnen an: „Auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr!“