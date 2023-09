500 Jahre Kisdorf: Ehepaar rettet die Jubiläumssause

Kommune hat kein Geld für die 500-Jahr-Feier – da sprang das Gastronomen-Ehepaar Pellegrini ein. Was wann und wo in Kisdorf gefeiert wird.

Das Ehepaar Steffi und Kay Pellegrini, Pächter des Restaurants im Margarethenhoff, dem historischen Veranstaltungshaus in Kisdorf, haben die 500-Jahr-Feier mit ihrer Initiative gerettet.

Kisdorf. 500 Jahre wird Kisdorf in diesem Jahr alt – eigentlich ein Grund, um groß zu feiern. Und doch wäre die Geburtstagssause um ein Haar geplatzt. Der Grund: Die klammen Kassen der Kommune. Weil kein Geld da ist, gilt in der Gemeinde eine Haushaltssperre, und die verbietet „unnötige“ Ausgaben, worunter auch eine 500-Jahr-Feier fällt.

Doch dank der Initiative des Ehepaares Steffi und Kay Pellegrini, die das Restaurant im Margarethenhoff, dem historischen Veranstaltungshaus in Kisdorf, gepachtet haben, gibt es nun am Sonnabend und Sonntag, 16. und 17. September, rund um den Margarethenhoff doch noch eine fröhliche 500-Jahr-Feier für die ganze Familie.

Die Geschichte Kisdorfs beginnt bereits am Ende der Eiszeit

Die Geschichte Kisdorfs reicht wesentlich weiter zurück als ein halbes Jahrtausend: Die Gemarkung Kisdorf war schon Ende der letzten Eiszeit besiedelt – also vor mehreren Tausend Jahren –, wie Funde von Flintbeilen, Steinäxten und Bohrer und vor allem Urnenfunde belegen. Mehrere Hügelgräber wurden auf „Hillenkrütz“ an der heutigen Ulzburger Straße, im Gehege Endern bei der Wolfsschlucht am Bredenbek oder beim Trünnelsbarg im Kisdorferwohld entdeckt.

Als sicher gilt eine Dorfgründung um das Jahr 1100. Der Name Kisdorf hat viele Wandlungen erlebt von Kistorp, Kißdorf, Kiesdorf bis zu Kistorf und heute Kisdorf und könnte von einem der ersten Siedler stammen.

Holzkohle aus Kisdorf für die Stadt Hamburg

Im Jahr 1523 wurde Kisdorf dann als Kystorpp mit seinen 150 Einwohnern erstmals urkundlich erwähnt – in den Steuerlisten des Amtes Segeberg. Bis etwas 1850 lebten die Kisdorfer und die umliegenden Walddörfer hauptsächlich von der Köhlerei. Der Wald im Kisdorferwohld, der bis an den Ortskern reichte, und die Nähe der Stadt Hamburg als Absatzmarkt ermöglichten eine große Holzkohle-Produktion.

1841 zählte Kisdorf 637 Einwohner. Es gab 23 Hufner und 55 Insten (Tagelöhner-Hütten), etliche Knechte und Mägde, drei Gastwirte, zwei Kaufleute, drei Schmiede, einen Tischler, einen Bäcker, drei Rademacher, acht Weber, einen Lehrer und einen Arzt.

Todesmarsch 1945 führte auch durch Kisdorf

Vom 19. zum 20. Jahrhundert erlebte auch Kisdorf einen Aufschwung. Gewerbebetriebe, die Mühle, die Sägerei und verschiedene Handwerksbetriebe entwickelten sich. 1898 gründete sich die Genossenschaftsmeierei, 1907 die Freiwillige Feuerwehr und 1910 die Spar- und Darlehenskasse. In dieser Zeit erhielt Kisdorf eine öffentliche Wasser- und Stromversorgung.

Diese hoffnungsvolle Entwicklung wurde zunächst durch den Ersten Weltkrieg jäh unterbrochen. Die sogenannte Machtergreifung Hitlers 1933 veranlasste dann auch viele Kisdorfer, die NSDAP zu wählen. Seit 2019 gibt es am Kistlohweg eine Gedenktafel für Josef Tichy, der im Mai 1945 auf dem Todesmarsch aus dem KZ Hamburg-Neuengamme nach Kiel in Kisdorf erschossen wurde, weil er nicht mehr laufen konnte.

Kisdorf hat heute etwa 4000 Einwohner und Einwohnerinnen

Viele ausgebombte Hamburger und Tausende Flüchtlinge aus dem Osten kamen nach Kisdorf, sodass sich die Einwohnerzahl in kurzer Zeit verdoppelte. Heute leben zirka 4000 Bürgerinnen und Bürger in Kisdorf.

Einen interessantes Buch über „Menschen in Kisdorf – 1523 bis 2023“ hat Marlene Hroch geschrieben. Sie ist die Tochter von Heimatforscher Ernst Kröger, der das Kisdorf-Archiv aufbaute und betreute – eine Arbeit, die Marlene Hroch fortsetzt. Das Buch können Interessierte am Sonntag, 17. September, im Margarethenhoff kaufen.

Kabarettist Axel Pätz hat ein Gedicht über seine Heimat Kisdorf geschrieben

Der vielleicht bekannteste Kisdorfer Zeitgenosse ist der Musik-Kabarettist Axel Pätz. „Ich bin zum Teil in Kisdorferwohld aufgewachsen“, erzählt der 67-Jährige im Telefonat mit dem Abendblatt. „Wir lebten auf einem Stück Land, das im Katasterregister ,Paradies’ heißt, und meine Kindheit dort war auch wirklich paradiesisch“, erinnert sich der Klavier-Kabarettist.

Kabarettist Axel Pätz hat über seine Kindheit und Jugend in Kisdorf ein Gedicht geschrieben.

Foto: Dirk Palapies / Privat

Auch seine Schulzheit lobt er: „Es war noch ein Zwergschule, alle neun Klassen wurden von einem Lehrer, Ullrich Braemer, in einem Klassenraum unterrichtet, das war fantastisch, weil der Lehrer das auch einfach konnte und wir alle immer zusammen waren.“

Axel Pätz hat über seine Kisdorfer Kindheit auch ein Heimatlied geschrieben. Die ersten Zeilen: „Heimat – Kind auf dem Trecker / Heimat - Sommer im Heu / Heimat – Kühe, Pferde, Äcker / der erste Kuss bei der alten Ziegelei. / Heimat – mein schöner Opa / stolzer Mann mit schlohweißem Haar / Weihnacht: wir Brüder auf’m Sofa / ... da kommt das Auto von Herrn Michel, / der mit Waren über Land fährt, / Bürsten Schuhcreme und Kaffee / drückt uns’n Bonsche in die Hand...“

500 Jahre Kisdorf: So sieht das Festprogramm aus

Start ist am Sonnabend, 16. September, 13 Uhr, im Margarethenhoff, Am Sengel 1. Parallel feiert der Kinderschutzbund von 14 bis 17 Uhr ein Kinderfest in der „Ole School“, Sengel 15.

An beiden Tagen werden Filme über Kisdorfs Geschichte gezeigt. Von 15 Uhr an versteigert die Malgruppe Kisdorf Bilder für einen guten Zweck. Ab 20 Uhr heißt es im großen Saal „Danz op de Deel“ mit der Band B-Connected und DJ Thorsten Kalweit.

Sonntag, 16. September, 11 bis 17 Uhr: Gottesdienst im Margarethenhoff mit anschließender Ansprache von Bürgermeisterin Birga Kreuzaler, Margarethenhoff-Schmaus und Spiele für die Kinder. 13 Uhr: Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Kisdorf im Feuerwehrgerätehaus mit Hüpfburg und Kaffeetafel. 13 bis 15 Uhr, Margarethenhoff: Kaffee- und Kuchen-Büfett der Landfrauen, Konzert des Chorvereins Kisdorf und der Kisdorfer Musikkapelle, Vorführung „Pound“ vom Breitensportverein.

Das ganze Programm und weitere Infos auf www.Kisdorf.de.