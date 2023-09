Naturschutz: Mitmachen! Helfer machen die Moorbek zum wertvollen Biotop

Frewillige Helferinnen und Helfer werden vom Naturschutzbund (NABU) gesucht, die bei Arbeiten an der Moorbek in Norderstedt mitanpacken.

Norderstedt. Die Moorbek – ein Wiesenbach, der dem Park im Herzen der Stadt Norderstedt den Namen gibt. Aber über Jahrzehnte wurde die Moorbek lediglich als reiner Entwässerungskanal behandelt. Die ökologischen Bedingungen für heimische Flora und Fauna wurden vernachlässigt, teilt der Naturschutzbund Norderstedt (NABU) mit.

Seit 2017 sorgt sich eine Arbeitsgruppe der Naturschützer mit der Hilfe vieler Freiwilliger um die Renaturierung der Moorbek – bei den Bachaktionstagen. Bereits in sechs Abschnitten der Moorbek wurden Kies eingebracht und die ökologischen Lebensbedingungen verändert. Am Sonnabend, 23. September steht nun wieder ein Aktionstag an. Es werden Bürgerinnen und Bürger gesucht, die gemeinsam mit dem NABU an der Moorbek anpacken.

Sandbett bietet Tieren und Pflanzen keine Überlebenschancen

Durch die Bachaktion hat sich die Fließgeschwindigkeit der Moorbek verbessert.

Foto: Nabu Norderstedt

„Im vorhandenen Bachbett kann ein besserer Ausgleich zwischen Gewässerökologie und Entwässerungsbedarf hergestellt werden“, sagt Horst Bollmann vom NABU. „In dem derzeit immer noch überwiegend von Sandablagerungen geprägten Bachbett der Moorbek haben Tiere und Wasserpflanzen sonst wenig Überlebenschancen.“

Der Bachaktionstag ist mit dem Wasserverband Mühlenau und dem zuständigen Revierförster abgestimmt. Es sollen an einem Teilstück der Moorbek sogenannte Kiesrauschen ausgebessert und geschaffen werden. Damit wird das Strömungsverhalten des Baches und Sauerstoffgehalt des Wassers verbessert, so der NABU.

36 Tonnen Kies müssen ins Bachbett geschüttet werden

Mit Schubkarren wird der Kies in die Moorbek befördert..

Foto: NABU

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In der Zeit von 10 bis 16 Uhr, werden – bei Regen oder Sonnenschein – 36 Tonnen Kies in den Bach befördert werden. „Das klingt nach schwerer Arbeit, aber zum Transport ins Bachbett setzen wir einen Radlader ein. Per Hand mit Schaufeln und Harken gilt es dann, den Kies im Bachlauf der Moorbek zu verteilen“, sagt Bollmann.

Der NABU-Landesverband stellt alle erforderlichen Geräte zur Verfügung: Handschuhe, Schaufeln, Schubkarren Eimer und Harken. Wetterfeste Kleidung wird empfohlen. Gummistiefel sind erforderlich, da zum Teil im Bachbett gearbeitet werden muss. Bei Bedarf gibt es Stiefel zum Ausleihen für den Tag.

Hungrige Helfer werden kostenlos verköstigt

Wer Lust hat, an diesem Sonnabend mitzumachen, kommt zum Moorbekabschnitt am Südrand des Waldstücks Styhagen. Treffpunkt und Einsatzort können von der Straße Waldweg in der Garstedter Feldmark und einen Forstweg am Rande des Garstedter Wasserwerks erreicht werden. Am Beginn des Forstweges stehen Hinweisschilder.

„Aktivitäten an der frischen Luft machen natürlich auch hungrig und durstig“, sagt Bollmann. Deswegen stellt der NABU für die Pause ein leichtes Essen und Getränke zur Verfügung. Und die Aktiven freuen sich natürlich auch über einen selbst gebackenen Kuchen, der kann vor Ort bis 12 Uhr abgegeben werden.

NABU-Bachaktionstag, Sa, 23.9., 10.00-16.00, Anmeldung unter 040/523 34 31 oder h.bollmann@wtnet.de, oder einfach vorbeikommen. Horst Bollmann ist vor Ort unter 0172/4282025 erreichbar. Infos auch unter www.NABU-Hamburg.de/norderstedt