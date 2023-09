Kreis Segeberg; 30 Grad im September, welche Freibäder noch Abkühlung bieten

Am Wochenende wird es noch einmal so richtig heiß – eine gute Gelegenheit, sich in einem Freibad im Kreis Segeberg abzukühlen.

Kreis Segeberg. Nachdem die Sommermonate Juli und August wettermäßig eher durchwachsen waren, bringt der September Temperaturen bis zu 30 Grad und jede Menge Sonne. Egal ob man sich auf der Wiese sonnt oder ins Kühle Nass springt, besser als mit einem schönen Tag im Freibad kann man dieses Wetter kaum ausnutzen. Viele Bäder in der Region haben auch im September noch geöffnet und bieten außerdem die eine oder andere Veranstaltung.

Kaltenkirchen: Holstentherme verlängert die Freibadsaison

Letzte Gelegenheit: Das Freibad der Holstentherme hat noch bis Freitag, 8. September, geöffnet.

Foto: HA

Als Reaktion auf das gute Wetter haben sich die Verantwortlichen der beliebten Holstentherme in Kaltenkirchen (Norderstraße 8) dazu entschieden, die Freibadsaison bis zum 8. September zu verlängern. Bis einschließlich diesen Freitag ist also noch Zeit, sich im Warmwasserfreibad zu entspannen. Geöffnet wird von 6 bis 8 Uhr für die Frühschwimmer und anschließend von 10 bis 20 Uhr. Außerdem gibt es eine Onlineticket-Aktion, bei der Freibadgäste Geld und Wartezeit sparen können, wenn sie ihr Ticket auf der Website kaufen. Das geht unter: https://holstentherme.mafis-digital.de/

Ellerau: Saisonverlängerung bis Ende September

Ellerau geht in die Verlängerung: Das Freibad hat noch bis Ende September geöffnet.

Foto: VHS

Auch das Freibad Ellerau (Am Freibad) hat länger offen als geplant. Bis Sonnabend, 30. September, können sich die Badegäste abkühlen, und vor allem die Kleineren werden sich freuen, die 42 Meter lange Wasserrutsche noch etwas länger hinuntersausen zu können. Interessant für dieses Wochenende: Am Sonnabend, 9. September, gibt es auf dem Gelände ein Live-Konzert von der Band Top Seven, Einlass ist ab 18.30; der Eintritt beträgt 5 Euro.

Ab Montag, 11. September, hat das Freibad montags bis freitags von 6.30 bis 9 Uhr sowie montags bis sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Norderstedt: Arriba Strandbad beendet dieses Wochenende die Saison

Das Arriba Strandbad.

Foto: Thorsten Ahlf

Das Arriba Strandbad im Norderstedter Stadtpark (Stormarnstraße 55) hat noch bis einschließlich Sonnabend, 9. September, geöffnet. Also heißt es, schnell die Badesachen einzupacken und den großen Natursee mit Sandstrand und drei Badeinseln noch bis Sonnabend zu genießen.

Möglich ist das von 12 bis 19 Uhr.





Bad Segeberg: Im Strandbad am Ihlsee läuft die Saison noch bis Mitte September

Beliebt bei Jung und Alt: das Strandbad Ihlsee in Bad Segeberg.

Foto: Fabian Schindler

Noch etwas Zeit haben die Fans des Strandbades Am Ihlsee (Am Ihlsee 2a) in Bad Segeberg. „Wir machen bis zum 15. 9. weiter“, sagt Betriebsleiter Rüdiger Simon Ostwald. Seit Kurzem ist auch wieder montags geöffnet, wie er sagt. Ein bestimmtes Event zum Abschluss der Saison sei bisher nicht geplant. Das Strandbad öffnet täglich um 9.30 Uhr und beendet um 20 Uhr den Betrieb.

Bad Bramstedt: In der Roland-Oase ist noch einiges geplant

Die Saison in der Roland-Oase in Bad Bramstedt läuft noch bis zum 30. September.

Foto: Schindler

Die Saison in der Roland-Oase in Bad Bramstedt (Am Badesteig 5) läuft noch bis Sonnabend, 30. September. Dann ist ein Abbaden mit Fackelschwimmen und einer Lasershow geplant; am 3. Oktober gibt es zudem noch ein Hundeschwimmen. Vorher findet in dem familienfreundlichen Freibad am Sonnabend, 9. September, ein sogenanntes Flutlichtmeeting der Schwimmabteilung der Kaltenkirchener Turnerschaft statt. Einlass für Zuschauer ist ab 19 Uhr. Für Frühschwimmer wird montags bis donnerstags von 6 bis 7.30 Uhr geöffnet und danach von 10 bis 20 Uhr. Freitags bis sonntags ist von 10 bis 18 Uhr Zeit, sich in der Roland-Oase zu vergnügen.

Itzstedt: Im Freibad am See läuft der Betrieb noch bis zum 15. September

Der Itzstedter See im Kreis Segeberg ist ein beliebtes Freibad für Menschen aus der Region und aus Hamburg.

Foto: Andreas Burgmayer

Wer gerne im Itzstedter Badesee (Seeweg 29) noch den Spätsommer genießen möchte, hat bis Freitag, 15. September, die Möglichkeit, im Naturbad zu schwimmen oder die Sport- und Spielmöglichkeiten rund um das Ufer auszunutzen. Von 9 bis 20 Uhr ist der Natursee für Gäste geöffnet.

Langenhorn: Je nach Wetter bleibt das Naturbad Kiwittsmoor noch lange auf

Schwimmer und Badende kommen noch bis in den Oktober im Naturbad Kiwittsmoor auf ihre Kosten.

Foto: horsten Ahlf

Noch bis tief in den Herbst baden kann man im Naturbad Kiwittsmoor (Hohe Liedt 9) in Hamburg-Langenhorn. „Wir machen bis Ende Oktober weiter, wenn das Wetter einigermaßen mitspielt“, sagt Dirk Pommerening, Leiter des Bades. Eine Abschlussveranstaltung sei noch nicht geplant. Die Standardöffnungszeiten sind von 11 bis 19 Uhr, können je nach Wetter aber variieren. Über die Homepage

https://htb62.de/kiwi oder die Telefonnummer des Bades (0172/567 13 21) kann man sich vor einem Besuch informieren.

Quickborn: Das „Kult-Freibad“ verlängert die Saison bis zum 13. September

Einrichtung mit Kultstatus: das Freibad in Quickborn.

Foto: Stadt Quickborn

Nach dem Katastrophenjahr und dem vorzeitigen Saisonende 2022 feierte das Freibad Quickborn (Am Freibad 13) dieses Jahr ein Comeback. „Das Feedback unserer Gäste ist toll, die Menschen kommen gerne – auch von außerhalb. Inzwischen hat es sich herumgesprochen, dass unser Freibad eine richtige Attraktion

geworden ist“, schwärmt Quickborns Bürgermeister Thomas Beckmann. Aufgrund des guten Wetters wurde das geplante Saisonende vom 10. auf Mittwoch, 13. September, verschoben.

Alveslohe: Abbaden am 10. September im Freibad

Das Freibad in Alveslohe.

Foto: Bürgerverein Alveslohe

Im ruhigen und abgelegenen Alvesloher Freibad (Börgerskamp) wird die Saison mit einem Abbaden diesen Sonntag ab 14 Uhr beendet. Das traditionsreiche und idyllische Bad ist ideal für entspannte Familienausflüge und bietet auch Schwimmkurse an. Bis zum Saisonende haben Gäste an Werktagen von 14 bis 19 Uhr und sowohl am Wochenende von 13 Uhr bis 19 Uhr Zutritt.

Wiemersdorf: Bis zum 17. September lädt das „Hermannsbad“ noch zum Schwimmen ein

Klein und sehr beliebt: das Freibad in Wiemersdorf.

Foto: HA

Das Warmwasserfreibad in der Gemeinde Wiemersdorf (Großenasper Weg 9), das von der örtlichen Biogasanlage beheizt wird, bietet noch bis Sonntag, 17. September, Badespaß und Entspannung. Bei gutem Wetter öffnet das Bad mit kleinem Kiosk unter der Woche montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr und am Wochenende von 13 bis 19 Uhr.

Struvenhütten: Der Freibadkiosk wirbt mit selbst gemachten Snacks und Speisen

Das gemütliche Freibad der Gemeinde Struvenhütten (Wohldweg 10) besteht aus einem Schwimm- und einem Planschbecken und beendet die Saison am Freitag, 15. September. Bis dahin können Familien noch von 12 bis 18 Uhr das Bad genießen und werden vom Kiosk mit Burger, Pommes und Currywurst, wovon vieles hausgemacht sei, versorgt.

Tangstedt: Die „Costa Kiesa“ ist ganzjährig nutzbar

Die „Costa Kiesa" in Tangstedt.

Foto: Andreas Laible / FUNKE Foto Services

So etwas wie Saisonende kennt man an der unbewachten Badestelle „Costa Kiesa“ in Tangstedt (Harksheider Straße) nicht. Der eingezäunte Bereich bietet frei zugängliche Eingänge und das Baden von 6 bis 22 Uhr das ganze Jahr über. Laute Musik sowie das Mitführen von Tieren, Grillen, Alkohol und selbstverständlich das Zurücklassen von Müll sind untersagt.

Folgende Freibäder haben die Freibadsaison bereits beendet: Freibad am Großen Segeberger See, Naturbad Beckersberg in Henstedt-Ulzburg, Arriba Erlebnisbad in Norderstedt (das Indoor-Bad hat natürlich weiterhin geöffnet), Freibad Duvenstedt.