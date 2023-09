Eine Kooperation, die den Biofleischmarkt im Kreis Segeberg ankurbeln soll: Landwirt Günther Kühl vom Biohof Grüner Klint in Seth (von rechts) mit Norbert Scheppach von der Auenland-Fleischerei in Hartenholm sowie die Biofleischhändler Matthias Ruthke aus Hammoor und Jan Krüger von der Biofleischerei Fricke in Ellerbek.