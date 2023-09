Norderstedt: Triathlon – Schleswig-Holstein-Straße für 13 Stunden gesperrt

Am Sonntag, 3. September, ist eine der wichtigsten Verkehrsadern Norderstedts nicht befahrbar. Welche Straßen noch betroffen sind.

Norderstedt. Bereits zum 16. Mal findet an diesem Sonntag, 3. September, der TriBühne-Triathlon in Norderstedt statt. Dann gehen Hunderte Sportlerinnen und Sportler über verschiedene Distanzen an den Start und schwimmen, fahren Rad und laufen.

Ein Großteil der Veranstaltung spielt sich auf dem Gelände des Norderstedter Stadtparks ab. Allerdings ist auch der Straßenverkehr und insbesondere die stark befahrene Schleswig-Holstein-Straße vom Triathlon betroffen.

TriBühne-Triathlon: Schleswig-Holstein-Straße für einige Stunden gesperrt

In der Zeit von etwa 5 bis 18.30 Uhr ist die Schleswig-Holstein-Straße für den Autoverkehr beidseitig zwischen Norderstedter Straße/Henstedter Weg und Stormarnstraße gesperrt. Wegen der Vollsperrung kann die wichtige Verkehrsader auch nicht von den Straßen Heidelweg, Oststraße/Beim Brüderhof, Harkesheider Straße, Harckesheyde/Am Tangstedter Forst und Norderstedter Straße/Henstedter Straße befahren werden.

Die Firmen und Hotels an der Oststraße können nur über die Ulzburger Straße/Harckesheyde erreicht werden. Umleitungen werden ausgeschildert sein. „Selbstverständlich ist sichergestellt, dass Sonderfahrzeuge wie zum Beispiel Rettungswagen, Notdienste und Feuerwehr in einer Notfallsituation zu Ihnen gelangen“, versichern die Veranstalter des Triathlons.

Der TriBühne-Triathlon bildet den Abschluss der Norderstedter Sportwoche. Bereits ausgetragen wurden das Langstreckenschwimmen, das Radfestival am Gutenbergring und der Abendlauf.

Mehr Informationen zum Triathlon gibt es unter www.norderstedt-triathlon.de.