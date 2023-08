Norderstedts Stadtschreiber ganz gerührt: „Es war total schön bei euch“

Norderstedt. Überall, wo was los war, da war er auch. Nun geht er. Sein Platz bleibt künftig leer. Huug van’t Hoff verabschiedete sich und lud die Norderstedter Kulturszene zu einer Lesung mit Diskussion ein. Es wurde eine emotionsreiche Veranstaltung mit viel persönlichem Esprit, mit vielen Forderungen seitens der Kulturschaffenden, dafür ohne Schnittchen, wie jemand aus dem Publikum monierte, aber mit kaltem Wasser und warmem Wein. Und mit einer großen Überraschung, die die Bücherei mit Stadträtin und Kulturdezernentin Katrin Schmieder dem nun ehemaligen ersten Stadtschreiber Norderstedts bescherte.

„O Mann, so viele bekannte Gesichter, so viele, mit denen ich Stunden verbracht habe, ich danke euch allen, dass ihr mich so herzlich aufgenommen habt“, sagte Huug van’t Hoff sichtlich gerührt.

Norderstedt: Stadtschreiber hat „wahnsinnig viel erlebt“

Zu den „allen“ gehörten unter den rund 80 Zuhörerinnen und Zuhörern auch Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder, Kulturamtsleiter Dieter Powitz, die vorige Kulturstiftungsvorsitzende Hella Schmitt, der vorige Kulturausschuss-Vorsitzende Emil Stender (SPD), sein Nachfolger Thomas Witte (WiN-FW), Krimi-Autorin Ingrid Weißmann, Autor Matthias Asteroth („Cyberrat“), fünf von acht Kulturpreisträgern mit Christa Heise-Batt (1997, Autorin), Thomas Behrendt (2006, Bildhauer), Musikverein Norderstedt mit Vorsitzende Imke de la Motte (2009), Theater Pur, Vorsitzender Michael Scharbert (2012) und Malerin Beatrix Berin Sieh (2022).

„Mein Rucksack ist hier in Norderstedt sehr voll geworden, ich habe wahnsinnig viel erlebt, und viele Menschen sind meiner Einladung gefolgt, mich einfach anzusprechen“, dankte Huug van’t Hoff, der den Norderstedtern mit seinem „Literarischen Arbeitstagebuch“ auf der Website der Stadt erhalten bleibt (www.norderstedt.de).

Seit Mai tourte Huug van’t Hoff per Fahrrad durch Norderstedt

„Es war total schön, ich habe unter dem Motto ,Der Stadtschreiber lädt ein’ Veranstaltungen mit anderen Autoren durchgeführt und viele andere in der Stadt besucht, unter anderem allein vier Schreibstätten, wo gibt es das“, sagte van’t Hoff und ergänzte: „Ich nehme die gesamte Stadt mit nach Essen, werde die gesamten Eindrücke erst einmal sortieren und in verschiedene Kanäle fließen lassen, irgendwann tauchen sie wieder auf, unverhofft, in irgendeiner Geschichte bauen sie sich dann ein.“

Seit Mai tourte Huug van’t Hoff per Fahrrad durch Norderstedt, von seinem Schreibatelier im Musikschul-Kubus, von seinem Strandkorb am Stadtpark zu den Büchereien und anderen Veranstaltungsorten, zu seiner Wohnung in Glashütte, wo ihn auf der Wiese die Kühe begrüßten, der wohl einzige Ruhepol, den der Essener Autor, aufgewachsen auf einem Milchbauernhof namens Buttersbüll in Fiefhusen bei Klixbüll in Nordfriesland, in Norderstedt hatte.

„Huug van‘t Hoff hat als Menschenfreund das Leben der Stadt üppig bereichert“

„All die schönen Momente und die niedergeschriebenen Eindrücke, die dem Stadtschreiber zu danken sind, zeugen von einem rundum gelungenen Projekt“, freute sich Leonie Hintz, Leiterin der Stadtbüchereien, mit ihrem Team. „Sie haben uns angenommen und den Spiegel vorgehalten, Sie haben die Messlatte für die nächsten Stadtschreiberinnen und -schreiber sehr hoch gelegt, und Ihr Literarisches Tagebuch ist ein Schatz“, lobte Katrin Schmieder.

„Kunst ist immer auch Experiment, aber nach vier Monaten kann man nicht nur sagen, dass die literarische Forschungsreise des ersten Norderstedter Stadtschreibers geglückt ist, Huug van‘t Hoff hat als Menschenfreund das Leben der Stadt üppig bereichert“, sagte Dieter Powitz. „Mit Huug van’t Hoff hat unser neues Format Stadtschreiber einen gelungenen Start hingelegt“, lobte Emil Stender.

Norderstedt: Viele Kulturschaffenden bedankten sich beim Stadtschreiber

Autorin Christa Heise-Batt, die den Stadtschreiber auch zu sich nach Hause eingeladen hatte, rezitierte ihm zum Abschied mit „Kaam mi nich an de Farv!“ (aus „Glück will Tiet hebben“, Quickborn-Verlag) eine besonders zu Herzen gehende Kurzgeschichte über Rassendiskriminierung und ein Gedicht. Autorin Ingrid Weißmann las ihren skurrilen Kurzkrimi „Auf ewig dein“, für den sie den Lübecker Frauen-Literaturpreis erhielt, bevor Huug van’t Hoff zur Gesprächsrunde über die Norderstedter Kultur bat und die Kulturpreisträger fragte, was der Preis ihnen gegeben hätte.

„Er hat mich in meiner Arbeit weitergebracht“, sagte Thomas Behrendt. „Der Preis hat uns in unserer Arbeit bestätigt, und dass wir es richtig machen“, sagte Michael Scharbert. „Die Auszeichnung ist etwas Besonderes“, meinte Imke de la Motte. „Der Preis ist für mich beflügelnd“, sagte Beatrix Berin Sieh.

Zum Abschied gabs einen Hotelgutschein für den Stadtschreiber

In der anschließenden Diskussion unter dem Motto „Was wünschen Sie sich von der Stadt“ stellten alle Podiumsmitglieder und auch das Publikum überwiegend Forderungen, beispielsweise nach mehr Vernetzung untereinander, nach Nachwuchsförderung, mehr Kulturvermittlung, nach mehr Kulturräumen. Einzig Michael Scharbert hatte ein Lob für die Stadt: „Wir vom Theater Pur sind sehr zufrieden, denn wir werden von der Stadt gut unterstützt, das ist, wie ich weiß, woanders nicht so gut.“ Dem schloss sich Huug van’t Hoff mit seinem Blick von außen an: „Norderstedt bietet wahnsinnig viel, und das niedrigschwellig und zu günstigen Preisen.“

Zum Abschied gab es für ihn eine kreative Überraschung in Form eines Buches, aus dem bei Aufklappen eine kleine blinkende und funkelnde Installation sprang: eine Einladung zum Parkfunkeln 2024 im Stadtpark inklusive Hotelgutschein. Damit Huug van’t Hoffs Abschied eben doch keine endgültiger sei.