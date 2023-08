Norderstedt: Betriebsausflug – Hempels, Kitas und Rathaus bleiben dicht

Fast alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt sind am 1. September nicht im Dienst. Welche Einrichtungen betroffen sind.

Die Norderstedterinnen und Norderstedter geben gern ihre gebrauchten Sachen bei Hempels ab. Am Freitag müssen sie darauf verzichten – das Gebrauchtwarenhaus bleibt geschlossen.

Norderstedt. Am Freitag, 1. September, bleiben das Norderstedter Rathaus sowie weitere städtische Einrichtungen vorübergehend oder ganz geschlossen. Der Grund: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt haben einen Betriebsausflug geplant.

Komplett dicht bleiben das Rathaus, der städtische Bauhof sowie der Wertstoffhof. Ebenfalls betroffen sind alle Bücherei-Filialen. Die Standorte Friedrichsgabe und Glashütte stehen angemeldeten Nutzern allerdings als Offene Büchereien weiterhin zur Verfügung.

Norderstedt: Kitas bleiben am Freitag geschlossen

Beim Jugendamt der Stadt Norderstedt sind die Häuser der Offenen Kinder- und Jugendarbeit geschlossen. „Der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) bleibt aber über das Rufbereitschaftshandy erreichbar“, teilt die Stadtverwaltung mit.

An diesem Freitag müssen sich Eltern außerdem um eine andere Betreuung ihrer Kinder bemühen: Auch die Erzieherinnen und Erzieher nehmen am Betriebsausflug teil, und die städtischen Kitas bleiben komplett geschlossen. Schulsekretärinnen und Schulsozialarbeiter sind an dem Tag nur sehr eingeschränkt erreichbar.

Gebrauchtwarenhaus Hempels nimmt keine Waren an

Das Stadtmuseum hat hingegen regulär geöffnet, das VHS-Center bleibt geschlossen, der Kursbetrieb läuft jedoch uneingeschränkt weiter. Der Betrieb an der Musikschule Norderstedt ist nicht betroffen und findet wie gewohnt statt.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Eine wichtige Information für alle, die Ware im Gebrauchtwarenhaus Hempels abgeben möchten: Die Warenannahme bleibt ebenso wie der Verkauf den ganzen Tag über geschlossen.