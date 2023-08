Veranstaltungen in Norderstedt und der Region – unsere Tipps

Ausgehen und was erleben? Ein Überblick mit den schönsten Veranstaltungen in Norderstedt und dem Kreis Segeberg.

Kreis Segeberg. In Norderstedt und Umgebung steht in den nächsten Wochen einiges an kulturellen Veranstaltungen an: Im Norderstedter Kulturwerk kommen Bierfans auf ihre Kosten und können sich beim Craft Beer Day durch die Tropfen verschiedener Brauereien kosten. In der Garstedter Stadtteilbibliothek gibt es unter dem Titel „Endlich erwachsen!“ eine ganz besondere Veranstaltung mit Texten und Musik. Und in Bad Bramstedt spielt das Glenn Miller Orchestra.

Noch viele weitere Tipps für Veranstaltungen, die man in Norderstedt, Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen, Bad Bramstedt oder anderswo im Kreis Segeberg in den kommenden Tagen und Wochen erleben kann, hat das Abendblatt zusammengestellt.

Norderstedt: Feierabend-Radtour mit Besuch im Biergarten

Eine Fahrradtour ist nicht die schlechteste Art, die Arbeitswoche zu beenden.

Foto: Wavebreakmedia / Getty Images/iStockphoto

Mit einer Feierabendtour in den Kreis Stormarn startet der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Norderstedt ins kommende Wochenende. Vom Rathaus geht es über Stadtpark und Tangstedter Forst nach Tangstedt und darüber hinaus. Nach einer gemütlichen Einkehr in einem ruhigen Biergarten am Waldrand geht es in der Abenddämmerung über Rade zurück nach Norderstedt.

Radtour, Fr, 1.9., um 17.30 Uhr ab Rathaus Norderstedt oder 18.15 Uhr Tangstedt Kirche. Infos bei Sönke Lunding, Telefon 0172/454 01 70. Die Teilnahme ist kostenlos.

Norderstedt: Craft Beer Day im Kulturwerk

Beim Craft Beer Day im Kulturwerk gibt es besondere Biere und Feines zu essen.

Foto: Christopher Mey

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zum „inoffiziellen Feiertag des Bieres im Norden“ laden etwa 20 Bierbrauerinnen und Bierbrauer ins Kulturwerk Norderstedt ein. Beim Craft Beer Day Norderstedt gibt es großartige Biere und Feines zu essen. Angeboten werden verschiedene Mengen von 0,1 Liter Probierschluck bis 0,3 Liter, die in ein Pfandglas gehen. Foodtrucks liefern das Essen und DJ Snoopy die Sommerbeats.

Craft Beer Day, Sa, 2.9., 12.00-21.00, Kulturwerk am See, Norderstedt, Eintritt 5 Euro

Norderstedt: Bunter Abend mit Susanne & Gerd

Autorin Daniela Menge ist Teil des Kulturkombinats.

Foto: Daniela Menge

Das Kulturkombinat Susanne & Gerd, das sind Daniela Menge, Valeska Weber und Alexander Hegener, alle drei sehr kreativ und der Kultur eng verbunden. Sie haben 50 Erwachsene „in den besten Jahren“ interviewt. Was denken sie? Was fühlen sie? Herausgekommen ist ein Potpourri aus Texten und Musik rund um einen nicht mehr ganz jungen Lehrer, der eigentlich Musiker hatte werden wollen. Das Ganze wird im Rahmen der Reihe „80 Quadratmeter Garstedt“ präsentiert.

„Endlich erwachsen!“ – Texte und Lieder, Sa 2.9., 16 Uhr, Stadtteilbücherei Garstedt, Europaallee 36, Norderstedt, Eintritt frei.

Henstedt-Ulzburg: Malen lernen nach der Methode von Bob Ross

Der TV-Kunstlehrer Bob Ross (gestorben 1995) hatte eine Maltechnik entwickelt, die es auch Laien gestattet, schnell Gemälde zu kreieren.

Foto: Bob Ross Inc. / dpa

Einen Kursus in Landschaftsmalen nach Bob Ross bietet die VHS Henstedt-Ulzburg. Winter Schönheit ist das Thema. Die Maltechnik des international bekannten Künstlers garantiert Anfänger*innen und Fortgeschrittenen erstaunliche künstlerische Erfolge. An nur einem Tag wird ein Gemälde erarbeitet. Materialkosten sind in der Kursgebühr enthalten.

Bob Ross-Malkursus, Sa, 2.9., 10.00-16.00, Bürgerhaus Henstedt-Ulzburg, 72 Euro (Kurs-Nr. AU27.09), Anmeldungen unter 04193/755 30 00 oder www.vhs-henstedt-ulzburg.de

Henstedt-Ulzburg: Musik-Comedy über die 60er-Jahre

Moni Francis und Buddy Olli verbinden in „Petticoat & Pomade“ fetzige Rock´n´Roll- Nummern und Schlagerperlen der 50er- und 60er-Jahre.

Foto: Forum HU

Auf raffinierte Art und Weise verbinden die Moni Francis und Buddy Olli in „Petticoat & Pomade“ fetzige Rock´n´Roll- Nummern und Schlagerperlen der 50er- und 60er-Jahre mit skurrilen, amüsanten und kurzweiligen Geschichten und Anekdoten aus der Wirtschaftswunderzeit. Auch die eine oder andere Schmacht-Ballade aus dieser Zeit findet den Weg zurück auf die Bühne.

Petticoat & Pomade, Sa, 9.9., 20.00, Bürgerhaus Henstedt-Ulzburg, Beckersbergstraße 34, Eintritt 20 Euro, Karten unter www.forum-hu.de

Alveslohe: Folk-Soul-Band Guitavio spielt im Bürgerhaus

Die Band Guitavo.

Foto: Guitavio

Am Sonnabend, 9. September spielt die norddeutsche Acoustic-Folk-Soul-Band im Bürgerhaus. Im Mittelpunkt des musikalischen Geschehens steht Coretta von Behr. Die zierliche Sängerin mit großer Stimme variiert gekonnt die Ausdrucksmöglichkeiten von Folk bis Blues, von der Ballade bis zum Gospel.Guitavio präsentiert Folk und Blues, Balladen und Gospel. Entsprechend vielseitig und professionell präsentieren sich die Instrumentalisten von Guitavio. Die Ballade „Will Ye Nay Come Back, Billy Boy“ wurde 2008 in Irland und in den USA veröffentlicht und von vielen Radiostationen gespielt.

Konzert, Sa 9.9., 20 Uhr (Einlass 19 Uhr), Bürgerhaus, Am Bahnhof/Paul-Simon-Weg, Alveslohe. Eintritt 20 Euro, ermäßigt 18 Uhr. Vorbestellung über www.kid-alveslohe.de, per Mail unter kid-alveslohe@gmx.de oder telefonisch unter 04193/950 317.

Norderstedt: Eine Musikalische Reise durch Irland

Stew ´n´ Haggis geben ihren Zuhörern ein Gefühl, in Irland zu sein.

Foto: Stew ´n´ Haggis

Ein Gefühl von Irland – das vermitteln die Folk-Gruppe Stew ´n´ Haggis ihren Zuhörern und Zuhörerinnen. Ihr Geheimrezept des Quartetts für einen unvergesslichen Abend voller irischer und schottischer Folksongs: Eine Vielzahl an Instrumenten, mehrstimmiger Gesang, Leidenschaft und Spielfreude. Der Eintritt ist frei, das Restaurant La Piazza bietet Speisen an.

Stew ´n´ Haggis, Sa, 9.9, 20.00, Rathausallee 70, Norderstedt. Weitere Informationen online unter www.moorbek-rondeel.de.

Norderstedt: Jeanine Vahldiek Band im Gemeindezentrum

Jeanine Vahldiek Band legt auf ihrer Gute-Laune-Tour einen Stopp im Paul-Gerhardt-Gemeindezentrum in Norderstedt ein.

Foto: Succum Design

Die Jeanine Vahldiek Band trifft durch ihre erfrischende Art genau ins Herz und in die Seele, findet der Kulturtreff Norderstedt. Deswegen lädt dieser zu einem musikalischen Abend ins Paul-Gerhardt-Gemeindezentrum ein. Aktuell sind Jeanine Vahldiek und Steffen Haß auf „Gute-Laune-Tour“. Sie wollen Optimismus und Fröhlichkeit an den Orten versprühen, an denen sie auftreten. Mit einer Mischung aus Orchesterharfe, Gesang, Percussioninstrumenten, Ukulelenbass und Hawaiigitarre bringen sie teils auch ungewöhnliche Klänge miteinander in Verbindung.

Jeanine Vahldiek Band, So, 10.9., 19.00, Paul-Gerhardt-Gemeindezentrum, Altes Buckhörner Moor 16-18, Norderstedt. Eintritt 15 Euro. Vorverkauf nur unter 040/609 25 103 (AB) und reservierung@kulturtreffnorderstedt.de.

Bad Bramstedt: Glen Miller Orchestra spielt im Kurhaustheater

Wil Salden und seine Musiker feiern das 35-jährige Bestehen des Glenn Miller Orchestras.

Foto: GMO

Seit mehr als 35 Jahren und 5000 Konzerten verzaubert das Glenn Miller Orchestra unter Leitung von Wil Salden das Publikum in ganz Europa. Das ist der Anlass für die große Jubiläumstour, die im Kurhaustheater in Bad Bramstedt Halt macht. Der unverwechselbare, harmonische und elektrisierende Sound bringt das Lebensgefühl der 30/40-er Jahre zurück – mit zeitlosen Welthits wie „In The Mood“, „Pennsylvania 6-5000“ und „Moonlight Serenade“.

Glen Miller Orchestra, Mi, 13.9., 20.00, Kurhaustheater, Bad Bramstedt, Karten 45/42/38 Euro unter ticket-regional.de

Norderstedt: Open-Air-Fotoausstellung im Stadtpark

Die Wasserskianlage im Norderstedter Stadtpark ist ein beliebter Ort, um – getreu dem Motto der Fotoausstellung – „in Bewegung“ zu kommen.

Foto: Thorsten Ahlf

Der Fotoclub Norderstedt zeigt in Kooperation mit der Stadtpark Norderstedt GmbH in einer Open-Air-Ausstellung mit dem Titel „In Bewegung“ großformatige Fotos an der Promenade am See. Im Stadtpark sind viele Menschen auf unterschiedliche Weise in Bewegung. Auch in der Fotografie bietet das Thema eine große Vielfalt an Motiven, wie zum Beispiel sportliche Aktivitäten, Tanz und Theater oder Tiere in Aktion.

Fotoausstellung, ab Do., 14.9., 18.00, bis 29.10., während der Parköffnungszeiten, Stadtpark Norderstedt, Am Kulturwerk 1, Eintritt frei.

Norderstedt: Albers Ahoi im Kulturwerk am See

Mit Albers Ahoi erwartet die Zuschauer im Kulturwerk ein aufregendes Varieté-Programm.

Foto: Fritz Jaenecke, Jonas Walzberg

Eine ordentliche Ladung Seemannsgarn, eine verruchte Hafen-Spelunke und Leichtmatrosen, die mit allen Wassern gewaschen sind – das gibt es bei „Albers Ahoi!“ im Kulturwerk am See. Mit seinem Varieté-Programm bringt das bunte Revue-Programm auf der Bühne das zusammen (plattdeutsch: tosomen), was unbedingt tosomen gehört: Seefahrer-Romantik, maritimes Liedgut, erfrischende Beats, Akrobatik und Artistik auf Weltniveau.

Albers Ahoi!, Di, 19.9., 19.30, Kulturwerk am See, Stadtpark Norderstedt, Am Kulturwerk 1, Tickets für 30,50 / 25,50 / 20,50 Euro zzgl. VVK- und Systemgebühr im TicketCorner unter 040/30 98 71 23.

Norderstedt: Markiyan Popil eröffnet Cognito-Konzertreihe

Pianist Markiyan Popil kommt für ein Konzert in die TriBühne nach Norderstedt.

Foto: Yurii Shumanskyi

Zum Auftakt der Cognito-Konzertreihe kommt mit Markiyan Popil ein talentierter 27-jähriger Pianist in die TriBühne nach Norderstedt. Bereits im Alter von vier Jahren setzte er sich ans Klavier und versuchte ein Stück nachzuspielen, das seine Mutter einem ihrer Schüler beibrachte. Seine Eltern sind professionelle Pianisten. Seine Mutter arbeitete als Klavierlehrerin und war erstaunt, dass ihr Sohn es bereits schaffte, das Stück zu erkennen und die richtige Tonalität zu treffen. Von da an unterrichtete sie ihn. Inzwischen hat der gebürtige Ukrainer einige Auszeichnungen erhalten und ist in vielen Ländern Europas aufgetreten.

Markiyan Popil, Di, 19.9., 19.30, TriBühne, Rathausallee 50, Norderstedt. Tickets zu 20,50 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten Vorverkaufsstellen, z.B. im TicketCorner, Eingang über das Brauhaus Hopfenliebe, Rathausallee 60, Norderstedt.

Norderstedt: Kinderflohmarkt des Mütterzentrums

Kinder dürfen natürlich auch selbst stöbern (Symbolbild).

Foto: dpa Picture-Alliance / / picture alliance / Photoshot

Am 24. September findet wieder der allseits beliebte Kinderflohmarkt im und am Mütterzentrum Norderstedt statt. Es können gut erhaltene Kinderkleidung, Gesellschaftsspiele, PC-/Playstation/Wii-Spiele, Kinderbücher, Fahrräder und vieles mehr angeboten werden. Wer Interesse an einem Verkaufstand (Gebühr: 20 Euro) hat, kann diesen ab 28.8. ab 9 Uhr per E-Mail unter info@muetterzentrum-norderstedt.de anmelden. Weitere Infos telefonisch unter 040 / 523 72 50.

Norderstedt: Lange Nacht der Krimis

Journalistin Bettina Mittelacher und der Rechtsmediziner Prof. Klaus Püschel kommen zur Langen Nacht der Krimis.

Foto: Püschel/Mittelacher

Vorsicht! Es wird spannend! Bei der langen Nacht der Krimis im Spectrum Kino (Saal 3) stellen verschiedene Autoren und ihre Gäste aktuelle Krimis vor und beleuchten Fiktion und Realität. Mit dabei sind unter anderem die Journalistin Bettina Mittelacher und der Rechtsmediziner Prof. Klaus Püschel, die Autorin Svea Jensen sowie der Erste Kriminalhauptkommissar Stefan Dummer, der Autor Reimer Boy Eilers, das Autoren-Duo Anja Marschall und Leo Hansen, Autorin Anja Gust und der Notfallseelsorger Gunnar Urbach sowie die Autorin Kathrin Hanke und der Tatortreiniger Dirk Plähn.

Lange Nacht der Krimis, Sa, 23.9, Einlass ab 17.30, Beginn um 18.00. Der Eintritt kostet 5 Euro pro Person plus Vorverkaufsgebühr. Die Einnahmen werden für ein soziales Projekt in Norderstedt gespendet!Vorverkauf unter anderem im TicketCorner in der Hopfenliebe, bei Famila und vielen weiteren Stellen.

Kinderflohmarkt, So 24.9., 9 bis 12 Uhr, Mütterzentrum, Kielortring 51, Norderstedt. Eintritt frei.

Norderstedt: Oktoberfest in der „TriBühne“

Die Wilderer aus dem Bayerischen Wald sorgen beim Norderstedter Oktoberfest für zünftige Stimmung.

Foto: TriBühne Norderstedt

Die „TriBühne“ wird an zwei Tagen zur Wiesn: Das Norderstedter Oktoberfest lädt zum Prosit für die Gemütlichkeit. NDR-Moderator Michi Wittig und DJ Tony Tornado führen durch den Abend. Für die Live-Musik sind „Die Wilderer“ auf der Bühne – und alle singen mit. Die „TriBühne“ wird zünftig geschmückt, bayerisches Bier wird ausgeschenkt, dazu gibt’s Festzelt-Spezialitäten.

Norderstedter Oktoberfest; Fr+Sa, 29.+30.9., jeweils 20.00, „TriBühne“, Rathausallee Norderstedt, Ticket 12,50 Euro im TicketCorner unter 040/30 98 71 23

Bad Segeberg: Großes Seefest in der Kreishauptstadt

Die Promenade am Segeberger See wird zur Bühne für das Große Seefest.

Foto: Andreas Burgmayer

Am ersten Septemberwochenende veranstaltet die Stadt Bad Segeberg ein Seefest am Großen Segeberger See. Los geht es am Sonnabend mit einer Warm-Up-Party im Strandbad. Am Sonntag zieht sich eine bunte Meile von der Seepromenade bis zum Strandbad. Es präsentieren sich Vereine und Initiativen mit Informations- und Mitmachangeboten – ein tolles Programm für die ganze Familie.

Segeberger Seefest, Sa+So, 3.+4.9., Sa, 18.00; So 10.00-17.00, Seepromenade, Bad Segeberg

Norderstedt: Bastian Sick gibt eine Deutschstunde im Kulturwerk

Bastian Sick kommt mit seinem Programm "Wie gut ist Ihr Deutsch?" in Kulturwerk am See nach Norderstedt.

Foto: Till Gläser / MENO

„Wie gut ist Ihr Deutsch?“, fragt Autor Bastian Sick („Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod“) im Kulturwerk Norderstedt. Sick kommt erstmals nach Norderstedt und stellt knifflige Fragen, deren Auflösungen oft erstaunliche Erkenntnisse liefern. Es gibt nicht nur eine Menge zu lernen, sondern ebenso viel zu lachen, etwa über die Absurditäten aus dem Sprachalltag.

Bastian Sick, Do, 5.10., 19.30, Kulturwerk am See, Tickets 21/23/25 Euro im im TicketCorner unter 040/30 98 71 23