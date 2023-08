Norderstedt: Die gibt es ja wirklich! Treffen mit einer Kinderbuchfigur

Norderstedt. Davon träumt wohl jedes Kind: eine Kinderbuch-Figur zu treffen! Den Held oder die Heldin einer Geschichte nicht nur auf Papier zu sehen – sondern in echt gegenüberzustehen. Diese Chance gibt es jetzt in Norderstedt. Bei einem Sommerfest mit Lesung aus dem Kinderbuch „Valentinas große Fahrt“ am Sonnabend, 2. September, ist auch Valentina Beck aus Norderstedt dabei.

Die junge Frau mit Down-Syndrom hat den beiden Abendblatt-Autorinnen Annabell Behrmann und Miriam Opresnik als Vorbild für ihr Kinderbuch gedient, das im Mai im Klartext Verlag erschienen ist. Die Geschichte handelt von einem Mädchen und seinem großen Traum: Sie möchte an den Special Olympics teilnehmen. Das ist die weltweit größte Sportveranstaltung für Menschen mit einer geistigen Behinderung. Valentina will unbedingt eine Medaille beim Radrennen gewinnen – auf ihrem Dreirad.

Die Illustration stammt aus dem Kinderbuch „Valentinas große Fahrt“ von Miriam Opresnik und Annabell Behrmann.

Foto: Sabrina Kotzerke

Sommerfest in Norderstedt: Alle Kinder sollen gemeinsam Spaß haben

„Uns war es wichtig, dass endlich auch Menschen mit Down-Syndrom Heldinnen und Helden in Büchern werden“, sagt Annabell Behrmann. Sie hat in diesem Jahr selbst an den Special-Olympics-Weltspielen teilgenommen – und mit ihrem Doppelpartner Christian Schlaikier die Goldmedaille gewonnen. Die beiden sind als Unified-Team gestartet, in dem Menschen mit und ohne Behinderung zusammen antreten.

Inklusion ist ein Herzensthema für Annabell Behrmann und ihre Kollegin Miriam Opresnik. Aus diesem Grund veranstalten sie im Beachclub des Tennisvereins TSC Glashütte ein inklusives Sommerfest. „Wir wünschen uns, dass Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam feiern und Spaß haben“, sagen sie.

Valentina Beck aus Norderstedt ist Vorbild für das Kinderbuch „Valentinas große Fahrt“.

Foto: Annabell Behrmann

Das Fest startet um 14.30 Uhr mit einer Lesung aus „Valentinas große Fahrt“, bei der die Kinder mit eingebunden werden – und auch Valentina Beck dabei ist. Sie wird anschließend genauso wie Miriam Opresnik und Annabell Behrmann von ihren Erlebnissen bei den diesjährigen Special Olympics in Berlin erzählen und Fragen der Zuhörer beantworten. „Das war eine der größten Bereicherungen meines Lebens“, schwärmt Annabell Behrmann.

Olympia soll greifbar werden – Kinderolympiade mit Spielen geplant

Um „Olympia“ greifbar zu machen, ist nach der Lesung eine Kinderolympiade mit verschiedenen Spielen geplant. „Bei uns geht es aber nicht um den Wettbewerb, sondern um den Spaß. Alle Spiele sind so konzipiert, dass jedes Kind entsprechend seiner individuellen Fähigkeiten mitmachen kann“, erklärt Miriam Opresnik.

Während der gesamten Zeit gibt es Getränke und Würstchen vom Grill zu kaufen.

Viele Parallelen zwischen Kinderbuchfigur und echtem Vorbild

Seit ein Kinderbuch mit Valentina als Heldin erschienen ist, passiert es der Norderstedterin immer mal wieder, dass sie von anderen Leuten angesprochen wird. „Das ist toll“, findet Valentina Beck und erzählt, dass sie schon im Stadtpark und beim Einkaufen bei Famila von Menschen erkannt wurde. „Die fragen dann, ob ich Valentina bin“, sagt sie.

Valentina Beck aus Norderstedt hat auf ihrem Dreirad bei den Special Olympics World Games 2023 die Silbermedaille gewonnen.

Foto: Michael Richter

„Auch wenn unsere Geschichte fiktiv ist, gibt es viele Parallelen zwischen dem Buch und der echten Valentina“, sagt Miriam Opresnik. Beide sind auf ihrem Dreirad bei den Special Olympics gestartet. Doch so glatt wie bei Valentina Beck verliefen die Spiele bei der Kinderbuchheldin nicht. Denn einen Tag vor dem großen Wettkampf hat die Buchfigur Valentina einen Unfall. Wird sie trotzdem starten können? Die Antwort gibt es am Sonnabend.

Inklusives Sommerfest, Sa, 2.9., ab 14.00 Uhr, TSC Glashütte, Lemsahler Weg 2-8, Norderstedt, Eintritt frei. Das Kinderbuch „Valentinas große Fahrt“ ist im Klartext Verlag mit der ISBN 978-3-8375-2573-1 erschienen. Das 32-seitige Werk ist für 16,95 Euro in allen Buchhandlungen oder online erhältlich.