Norderstedt: Weinfest am Schmuggelstieg: Zwölf Winzer schenken ein

Norderstedt. Das Weinfest am Schmuggelstieg ist eines der großen Ereignisse in Norderstedts Feier-Kanon und aus dem Festreigen nicht wegzudenken. Es für viele Bürgerinnen und Bürger wie ein goldenes Tor zum Herbst mit seinen Ernte- und Dank-Festen.

Der Auftakt allerdings findet im Geheimen statt. Dann nämlich, wenn sich zehn bis zwölf Verschworene zur Weinprobe treffen, um die jeweils drei besten Weiß- und Rotweine, die Weine des Jahres, zu probieren und zu küren. Dafür schicken die zwölf Winzerbetriebe, die am Weinfest teilnehmen, ihre besten Tropfen nach Norderstedt.

Norderstedt: Edle Tropfen und Musik – Am Schmuggelstieg wird es weinselig

„Die Farbe ist eher blass“, sagt Sonja Lampen. Die Schmugglerin des Jahres 2012 und Künstlerin hält ihr Weißweinglas gegen Licht und dreht es sanft hin und her. „Das Bukett ist ziemlich rund“, meint Eddy Münch, Schmuggler des Jahres 2013 und Gründer von Eintracht Norderstedt, und kaut den Rotwein noch einmal durch. „Dieser hier hat aber so gar nichts im Abgang“, urteilt Dirk Bruster, Schmuggler des Jahres 2007.

Neun Weiß- und neun Rotweine schenkte Bettina Weidemann von der Interessengemeinschaft Ochsenzoll und Inhaberin der Goldschmiede „Tendenzen“ am Schmuggelstieg den zwölf Jury-Mitgliedern aus und alle schwenkten, schnüffelten und schmeckten die Kostproben gewissenhaft durch.

Einige Proben wurden gern ganz getrunken, andere nach einem kurzen Grausen sofort in die Reste-Gefäße gegossen. Zum Nach- und Durchspülen stand reichlich Wasser auf dem Tisch, als Unterlage wurden Brot und Käse serviert.

Auch die drei Norderstedter OB-Kandidaten gehörten zur Jury

Bettina Weidemann gehört mit Tobias Mährlein, FDP-Stadtvertreter und ehemals Buchhändler am Schmuggelstieg, zum Organisationsteam des Weinfestes. Das Duo begrüßte neben einigen Schmugglern der vergangenen Jahre auch das Wahlkampf-Trio der Oberbürgermeister-Wahl mit Norderstedts derzeitigen Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder, Stadträtin, Sozial- und Kulturdezernentin Katrin Schmieder und den CDU-Kandidaten Robert Hille als Jury-Mitglieder. Auch Norderstedts neue Stadtpräsidentin Petra Müller-Schönemann gehörte zur Jury.

Unter den Weißweinen holte sich ein Riesling feinherb vom Weingut Schmitt-Peitz in Wallhausen an der Nahe den dritten Platz, gefolgt von einem 2022er Pfälzer Chardonnay Auslese vom Weingut Mangold und einem 2022er Pfälzer Sauvignon blanc vom Weingut Karlheinz Roth.

Den dritten Platz bei den Rotweinen gab die Jury dem Weingut Stachel für seinen 2021er Dornfelder. Den zweiten Platz erhielt ein 2020er Spätburgunder vom Weingut Edgar Lutz, Sieger wurde ein Acolon vom Pfälzer Weingut Hill, eine Kreuzung aus den Rebsorten Dornfelder und Lemberger.

Weinfest startet am Freitag, 1. September, 20 Uhr mit der Ernennung des „Schmugglers“

Das Weinfest startet am Freitag, 1. September, um 20 Uhr auf der Norderstedt-Bühne mit der Ernennung des Schmugglers 2023, der noch gesucht wird (www.schmuggelstieg.de). Bereits von 18 Uhr an soll dort typische „Weindorfmusik“ für Stimmung sorgen.

Von 20.30 Uhr an spielt die Hamburger Rock- und Soul-Band „Crank It Up“.Auch am Sonnabend erklingt Weindorfmusik. Von 19 Uhr an dreht die Showband „Party Kings“ mit Hits der 1970er-Jahre die Regel auf. Am Sonntag läuft von 12 Uhr an wieder Weindorfmusik, um 14 Uhr übernimmt die „Atlantic City Band“ mit Oldies, Country und deutschen Liedern auf Saxofon, Gitarre, Bass, Schlagzeug und Gesang die Bühne.

Auf der Hamburg-Bühne legt am Freitag von 18 Uhr an DJ Magic auf, am Sonnabend spielt ab 14 Uhr Weindorfmusik, ab 19 Uhr das Cover-Duo „Hayston & Freitag“. Den Sonntag läutet um 12 Uhr wieder Weindorfmusik ein, und wird um 14 Uhr von Pop- und Schlagersänger Pascal Krieger abgelöst.

Weinfest am Schmuggelstieg, Fr 01.09., 18.00–24.00, Sa 02.09., 14.00–24.00, So 03.09., 12.00–19.00. Eintritt frei.

Schmuggelstieg sucht auch ein neues Management

Die Interessengemeinschaft Ochsenzoll (IGO) sucht auch einen neuen Vorsitzenden. In dem Verein haben sich die kleinen Inhaber-Geschäfte und weitere Institutionen rund um den Ochsenzoll und den Schmuggelstieg zusammengeschlossen.

Bisher vertritt der Vorstand ohne eine Vorsitzende, einen Vorsitzenden die Interessen des gemeinnützigen Vereins, seien es Anliegen einzelner Mitglieder, sei es, kleine Aktionen für das Einkaufsquartier und große Feste wie das Weinfest oder auch den beliebten „etwas anderen“ Weihnachtsmarkt zu planen und umzusetzen.

„Wir wünschen uns jemanden, die oder der gut organisieren kann, kreative Ideen und ein gutes Gefühl zum Schmuggelstieg als traditionelles Einkaufsquartier mit seinen kleinen Selbstständigen hat“, sagen Bettina Weidemann vom Juwelier-Geschäft „Tendenzen“ und Buchhändler Tobias Mährlein. Weitere Infos über die ehrenamtliche Aufgabe gibt Mährlein unter Telefon 0171/4570046 oder unter t.maehrlein@wtnet.de per E-Mail.