Polizei Schleswig-Holstein Wohnmobil landet im Knick – zwei Rentner in der Klinik

Kreis Segeberg. Am Anfang rätselte die Polizei, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Ein Rentnerehepaar aus den Niederlanden ist bei Föhrden-Barl bei Bad Bramstedt mit seinem Wohnmobil in einen Knick gefahren. Beide erlitten dabei Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Am Steuer hatte ein 79 Jahre alter Niederländer gesessen, der sich mit seiner 81 Jahren alten Ehefrau in Richtung Bad Bramstedt unterwegs war. In Höhe eines Parkplatzes verlor der Rentner die Kontrolle über das Fahrzeug, das auf die Gegenfahrbahn geriet.

Wohnmobil landet im Knick – zwei Verletzte in der Klinik

Danach überfuhr das Wohnmobil ein Verkehrszeichen, rollte über den Parkplatz und prallte gegen einen Baum. Dabei entstand an dem Fahrzeug ein erheblicher Schaden. Inzwischen geht die Polizei davon aus, dass es wegen eines medizinischen Notfalls zu dem Unglück kam. Vermutlich verlor der Fahrer am Steuer das Bewusstsein.

Ein Notarztteam war am Unglücksort im Einsatz. Der 79-Jährige Niederländer wird weiter im Krankenhaus behandelt.