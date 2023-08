„Tschick“ wurde 2016 von Fatih Akin verfilmt. Wie in dem Roman vorn Wolfgang Herrndorf geht es um zwei jugendliche Außenseiter aus Berlin (dargestellt von Tristan Göbel, links, und Anand Batbileg), die sich zu Beginn der Sommerferien in einem gestohlenen Lada quer durch den Osten Deutschlands in Richtung Walachei auf den Weg machen.