Zwischen Hard Rock und Hüpfburg: Ein Festival für die ganze Familie

In Bargfeld-Stegen findet zum 13. Mal ein Bandfestival statt. Was die kleinen und großen Besucherinnen und Besucher erwartet.

Auch die Band Planet Roxter will in Bargfeld-Stegen mit eigenen Songs für richtig Dampf sorgen.

Bargfeld-Stegen. Die Gemeinde Bargfeld-Stegen lädt zum 13. Mal Musikliebhaber und Familien aus der Region zum jährlichen Bandfestival. Veranstaltungsort ist wie immer der Dorfplatz der Gemeinde. Der Dorfplatz ist ein historischer Anger. Seit jeher trifft man sich dort zum Feiern.

Was einst als Nebenveranstaltung des Familienfestvereins begann, hat sich zu einem in der ganzen Region bekannten Publikumsmagneten entwickelt. An zwei Tagen erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Programm aus Live-Musik, Unterhaltung und einem großangelegten Flohmarkt.

Die Veranstaltung bietet eine breite Palette an Musikrichtungen, die auf einer Open-Air-Bühne präsentiert werden. Sowohl etablierte Bands als auch aufstrebende Einzelkünstler können sich hier vor dem Publikum beweisen. „Wir achten darauf, das musikalisch für jeden etwas dabei ist“, so das Vorstandsmitglied des Familientreffs, Helge Schacht.

Das Bandfestival hat einen hohen Bedarf an Grillmeistern

Begleitet wird das Festival von Bands wie Glad All Over, Ebb & Flow, Low Budget feat. JOB, LittleLessLiquor, someonesad, Private Imitate und Planet RoXter. In den Umbaupausen sorgen lokale Künstler als „Fill Acts“ für zusätzliche Unterhaltung. Die Veranstalter rechnen pro Tag mit bis zu 1000 Gästen. „Dadurch, dass das Gelände offen ist und das Publikum auch je nach aktueller Musik wechselt, ist das schwer zu sagen“, erklärt Schacht.

Für die Kleinen gibt es beispielsweise abwaschbare Tattoos und zwei Hüpfburgen. „Wir haben auch eine antialkoholische Bar, die wird nur von Jugendlichen aus dem Dorf gemanagt“, sagt Schacht. Mittags entwickle sich das Festival meist zu einer „Futterveranstaltung“. „Da sind dann auch die meisten unserer 250 Mitarbeiter mit Grillen und dem Zubereiten der Pilzpfanne beschäftigt“, sagt Schacht. Abends werde dann das große Cocktailzelt eröffnet.

Familientreff-Vorsitzender schwärmt von dem, was kommt

Der zweite Tag wartet laut Veranstaltern mit dem Höhepunkt des Wochenendes auf – einem umfangreichen Flohmarkt, der parallel zum musikalischen Geschehen auf dem Dorfplatz stattfindet. Insgesamt 250 Helferinnen und Helfer seien beteiligt, alle arbeiten ehrenamtlich.

Bereits zum 13. Mal findet in Bargfeld-Stegen ein Bandfestival statt.

Foto: HA

Schacht betont: „Das Bandfestival-Team setzt sich aus engagierten ehrenamtlichen Helfern zusammen, die alle dazu beitragen, dass aus dem beschaulichen Dorfplatz ein pulsierendes Festivalgelände wird. Von der beeindruckenden Musikbühne bis hin zu kulinarischen Angeboten und Unterhaltung für die Kleinen – hier entsteht etwas Großartiges.“

Bandfestival: Eintritt frei, wer nett ist, isst

„Ohne die Bargfelder wäre das alles nicht möglich. Für das Festival ist das halbe Dorf auf den Beinen“, sagt Schacht. Der Eintritt zu diesem Event ist wie immer frei. Das Festival wird rein durch den Essens- und Getränkeverkauf finanziert, jedes Jahr streckt der Verein Familientreff einen fünfstelligen Betrag vor, um das Festival zu stemmen. Musikliebhaber und Familien sind herzlich eingeladen, die einzigartige Atmosphäre des Bargfeld-Stegen-Bandfestivals zu genießen.

Das Festival findet am 1. und 2. September statt. Weitere Informationen sind auf der offiziellen Webseite des Festivals, www.bargfeld-festival.de, und auf der Facebook-Seite der Veranstaltung zu finden.