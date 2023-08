Ausbildungsmesse am 15. und 16. September in der TriBühne. Arbeitgeber wie Polizei, Jungheinrich, Commerzbank dabei.

Ausbildungsplatz Den Traumberuf finden auf der „Jungen Messe“ in Norderstedt

Norderstedt. Die Polizei und die Bundeswehr, MAN-Trucks, der Rettungsdienst, die Commerzbank und die Stadtwerke Norderstedt: Arbeitgeber wie diese sind dabei, bei der „Jungen Messe“ am 15. und 16. September in Norderstedt. Bei der Veranstaltung in der TriBühne können Schulabgänger einen Ausbildungsplatz finden. Der Eintritt ist frei.

Die Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH veranstaltet die Messe gemeinsam mit den Stadtwerken Norderstedt und wilhelm.tel. Mehr als 30 Aussteller*innen finden sich an diesen beiden Tagen im großen Saal „Maromme“ und im Foyer der TriBühne ein, um über Jobs und berufliche Möglichkeiten in ihrem Hause zu informieren.

Die Bundeswehr ist mit ihrem „Jobtruck“ vor Ort.

Foto: Karrierecenter der Bundeswehr Hannover

Jedes Unternehmen präsentiert sich mit einem Stand, an dem Mitarbeiter*innen für alle Fragen zur Verfügung stehen. Sie geben durch Broschüren, Filme und persönliche Erzählungen Einblicke in das Unternehmen und die jeweiligen Tätigkeitsbereiche.

Die Aussteller*innen nehmen sich Zeit für persönliche Gespräche, Informationsvermittlung sowie Beratung. Besonders interessant ist es, wenn die aktuellen Auszubildenden vor Ort sind, da diese dann ganz frisch „aus dem Nähkästchen plaudern“ und sich noch sehr gut in die Situation von Schulabgänger*innen versetzen können.

Norderstedt: Es gibt auch Informationen über das Duale Studium

Auf der Webseite junge-messe.de kann man sich einen Überblick über alles verschaffen, es ist auch auf einem Lageplan eingezeichnet, wo welches Unternehmen einen Stand aufgebaut hat. Die jungen Besucher können auf der Messe auch Hilfe bei der Frage bekommen, ob sie sich für eine Ausbildung oder ein Duales Studium entscheiden sollten.

Wer Lust hat, kommt einfach vorbei – als Einzelperson, mit Freunden, Familie oder sogar der ganzen Schulklasse. Die Junge Messe beginnt am Freitag um 9 Uhr und endet gegen 15 Uhr. Am Sonnabend geht es um 10 los und endet gegen 16 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.