Konzert: Guitavio präsentiert Folk und Blues, Balladen und Gospel

Alveslohe. Guitavio kommt nach Alveslohe. Am Sonnabend, 9. September spielt die Acoustic-Folk-Soul-Band im Bürgerhaus. Noch läuft der Vorverkauf der Eintrittskarten für den Auftritt der norddeutschen Gruppe.

Guitavio – das sind Melodien, die perfekt in die Ohren und die Beine gehen. Im Mittelpunkt des musikalischen Geschehens steht Coretta von Behr. Die zierliche Sängerin mit großer Stimme variiert gekonnt die Ausdrucksmöglichkeiten von Folk bis Blues, von der Ballade bis zum Gospel.

Guitavio präsentiert Folk und Blues, Balladen und Gospel

Entsprechend vielseitig und professionell präsentieren sich die Instrumentalisten von Guitavio. Erk Böteführ singt und spielt Gitarren, Hella Matzen-Lembcke übernimmt das Akkordeon und Ronald Kowalewski Bass und Gitarre. Markus Zell ist für Schlagzeug und Percussion zuständig.

Dabei ist für Überraschungen gesorgt. Da kommt ein alter Shanty plötzlich als Rap daher. In den vergangenen Jahren hat Guitavio intensiv mit dem englischen Textdichter Paul Thomas zusammengearbeitet und eine Vielzahl seiner Texte vertont. Die Ballade „Will Ye Nay Come Back, Billy Boy“ wurde 2008 in Irland und in den USA veröffentlicht und von vielen Radiostationen gespielt.

Veranstalter ist der Verein Kultur im Dorf (KiD). Die Veranstaltung im Bürgerhaus, Am Bahnhof/Paul-Simon-Weg, beginnt um 20 Uhr. Einlass ist bereits um 19 Uhr. An der Abendkasse kosten die Karten 20 Euro (ermäßigt 18 Euro). Bei Vorbestellung über www.kid-alveslohe.de, per Mail unter kid-alveslohe@gmx.de oder telefonisch unter 04193/950 317 kosten die Tickets 18 Euro (ermäßigt 16).

Außerdem sind Eintrittskarten im Vorverkauf hier erhältlich: in Alveslohe beim Bloomenstall und im Dorfladen,in Kaltenkirchen bei Trauben-Marina und bei der Buchhandlung Fiehland, in Ellerau bei QS Druckservice, in Henstedt-Ulzburg bei der Buchhandlung Rahmer und in Quickborn bei der Buchhandlung Galensa (ehemals. Tehofiel).