Polizei Schleswig-Holstein: Geschnappt - Videokamera überführt zwei Autoknacker

Die Täter schlugen in den Kreisen Segeberg und Steinburg zu. Eines der Opfer traf die flüchtenden Männer am Bahnhof.

Kreis Segeberg. Mit der Überwachungskamera hatten die Diebe nicht gerechnet: Die Anlage auf einem Grundstück in der Gemeinde Föhrden-Barl bei Bad Bramstedt schlug Alarm, als die Täter ein Auto aufbrachen. Beide Männer wurden von der Polizei gefasst.

Der Alarm sei am Sonntag kurz nach Mitternacht ausgelöst worden, teilte die Polizei am Montag mit. Auf den Aufnahmen waren zwei Männer am Stellauer Weg zu sehen, die das Auto aufbrachen und einen Lautsprecher stahlen. Außerdem entwendeten sie aus einer Garage ein Fahrrad und einen Behälter mit einer unbestimmten Menge an Bargeld und Scheinen.

Polizei Schleswig-Holstein: Videokamera überführt zwei Autoknacker

Als die Polizei eintraf, waren die Täter entkommen. Kurz zuvor hatten weitere Alarmanlagen in Wrist (Kreis Steinburg) angeschlagen. Dort hatten dieselben Männer einen VW aufgebrochen, der auf einem Grundstück stand. Auch in diesem Fall stahlen sie einen Lautsprecher, Ausweispapiere, eine EC-Karte und 50 Euro Bargeld.

Als der Autobesitzer sich auf die Suche nach den Tätern begab, entdeckte er die Täter auf dem Bahnhof. „Sie ergriffen die Flucht“, teilte die Polizei mit. „Polizeibeamte suchten umgehend nach den beiden verdächtigen Männern.“ Dabei half die freiwillige Feuerwehr, die für die Suche eine Drohne einsetzte.

Die Suche mit mehreren Streifenwagenbesatzungen führte um 3.20 Uhr zum Erfolg: Die Polizei nahm die beiden Männer fest und stellte ihre Beute sicher. „Es handelt sich um einen 21-jährigen und einen 24-jährigen Neumünsteraner“, sagte Polizeisprecherin Astrid Heidorn.



