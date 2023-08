Zu sehen gibt es echte Loks und Wagen, die Verpflegung kommt aus einem Speisewagen. Was noch geboten wird.

Kleinkummerfeld Eisenbahnfreunde laden in den Museumsbahnhof ein

Kreis Segeberg. Einmal im Jahr ist der Bahnhof in Kleinkummerfeld Treffpunkt für alle Eisenbahnfreunde im Norden. In diesem Jahr finden die Eisenbahntage mit vielen Attraktionen im und um den Museumsbahnhof am 26. und. 27. August statt.

Die Eisenbahnfreunde Mittelholstein öffnen den Bahnhof jeweils 11 bis 17 Uhr und zeigen historische Loks, Waggons und einen Bauzug. Außerdem drehen Modellbahnen in Spur HO und N drehen ihre Runden durch die liebevoll gestalteten Miniaturlandschaften mit Nachbildungen der Bahnhöfe Ascheberg, Rickling, Kappeln und Bischofsgrün im Fichtelgebirge.

Kleinkummerfeld: Eisenbahnfreunde laden in den Museumsbahnhof ein

Im Bahnhofsgebäude erwartet die Besucher ein alter Fahrkartenschalter und ein Erste-Klasse-Abteil der 70er-Jahre. Auf dem Programm stehen außerdem Besichtigungen im Stellwerk, ein kleiner Flohmarkt sowie Fahrten mit Draisine und Feldbahn. Verpflegung gibt es im Speisewagen.

Der Eintritt kostet zwei Euro, Kinder bis 14 Jahre zahlen keinen Eintritt. Treffpunkt ist das Gelände Am Bahnhof 16. Weitere Informationen unter www.efm-ev.de.