Bluesgröße Abi Wallenstein kommt zur letzten Gartenparty

Die Sülfelder Barbara und Klaus Schütze laden noch einmal in diesem Jahr zu einem Gartenkonzert. So kommen Sie an Karten.

Abi Wallenstein (77) war bereits oft solo und in unterschiedlichen Formationen in Sülfeld zu Gast.

Sülfeld. Mit Abi Wallenstein, Günther Brackmann und Holger Daub geht am Freitag, 1. September, die Konzertsaison 2023 im Garten von Barbara und Klaus Schütze in Sülfeld zu Ende. Im zehnten Jahr der Musikreihe konnten sich die Veranstalter über mehr als 100 Gäste pro Veranstaltung freuen. Sie dürfen nicht nur die Musik, sondern auch den Ziegenkäse von Barbara Schütze genießen.

Nachdem im vergangenen Jahr die Konzerte nach Corona noch verhalten besucht wurden, war 2023 von Zurückhaltung nichts mehr zu spüren. Beim Jubiläumskonzert zum 10-Jährigen mit House on a Hill, der Dorfkapelle Sülfeld und Jessen Melzer bebte am 12. Mai der Garten, ebenso bei Georg Schroeter Marc Breitfelder mit Band am 23. Juni. Am 21. Juli ließ die Band 8 to the Bar den Rock ’n’ Roll aufleben, zu dem heftig abgetanzt wurde. Dass es zeitweise regnete, tat der guten Stimmung keinen Abbruch.

Sülfeld: Rock ’n’ Roller begeisterten das Publikum

„Das hat überhaupt nicht gestört“, sagt Barbara Schütze, die noch immer von einem Tanzpaar begeistert ist. „Überall, wo die Band auftritt, ist dieses Paar auch dabei. Es hat richtig Spaß gemacht, den beiden zuzusehen. Mit Petticoat und weiteren Stilelementen waren sie der Hingucker des Konzertabends.“ Die Band 8 to the Bar kam so gut an, dass sie postwendend für das nächste Jahr gebucht wurde.

Barbara Schütze freut sich auf den Saisonabschluss mit Abi Wallenstein.

Am 1. September öffnen Barbara und Klaus Schütze nun zum letzten Mal ihren Garten während des Jubiläumsjahres, in dem drei gern gesehene Musiker nicht fehlen dürfen: Abi Wallenstein (Gitarre und Gesang), Günther Brackmann (Piano) und Holger Daub (Harp).

Abi Wallenstein – ein einzigartiger Bluesmusiker

Abi Wallenstein, Vater der Hamburger Bluesszene, war bereits oft solo und in unterschiedlichen Formationen in Sülfeld zu Gast. Mit seinen 77 Jahren zählt er zu den herausragenden Bluesgrößen in Europa. Seine Art, seine offen gestimmte Gitarre zu spielen, mit der er gleichzeitig Bass-, Rhythmus- und Riff-Elemente kombiniert, ist einzigartig.

Unverkennbar ist seine Stimme, die er während seiner Jahrzehnte langen Bühnenarbeit geformt hat. Abi Wallenstein spielt durchschnittlich 120 Konzerte im Jahr, zu denen gleichermaßen Auftritte auf großen Blues-Festivals als auch Sessions in kleinen Musikclubs gehören.

Zwei seiner in den vergangenen Jahren produzierten CDs, „Step In Time“ und „Blues Culture“, wurden mit dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik prämiert. Mehrfach wurde er mit dem German Blues Award. 2015 ergatterte er beim Lahnstein Blues Festival den renommierten „Blues Louis“.

Holger Daub und Günther Brackmann machen das Trio komplett

Holger „HoBo“ Daub hat sich als Mundharmonikaspieler, Sänger und Entertainer einen Namen gemacht. Die Bluesharp spielt er dynamisch, unkonventionell und leidenschaftlich. Seine mit Offenheit und Improvisationsfreude erarbeiteten Musikstile sind Zeugnis seiner Vielseitigkeit. Seit 2001 ist er freier Mitarbeiter des Deutschen Harmonika Museums. 2014 erreichte er zusammen mit Tim Lothar das Semifinale bei der International Blues Challenge in Memphis.

Günther Brackmanns Kreativität und Improvisationsfreude sind beim Klavierspielen wie die Luft zum Atmen. Für ihn ist die Körpersprache Teil des musikalischen Ausdrucks. Mit der Vielfalt von Rhythmus, Melodien, Lyrik und der „Kraft der leisen Töne” zieht er Publikum und Musikerkollegen gleichermaßen in seinen Bann.

Gartenkonzert: So kommen Sie an Karten

Das Konzert am 1. September beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Tickets sind direkt bei Barbara Schütze, Kassburg 20 d, in Sülfeld oder unter Telefon 04537/17 14 zu haben. Im Vorverkauf kostet der Eintritt 20 Euro, an der Abendkasse 22 Euro. Infos unter www.konzert-im-garten.de.