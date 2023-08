Schmuggelstieg: Baum fällt auf Grenze von Norderstedt und Hamburg – und nun?

Norderstedt/Hamburg. Am vergangenen Wochenende war es stürmisch im Norden. Das hat sich auch im Schmuggelstieg bemerkbar gemacht: Von einem Baum sind dicke Äste abgebrochen und mitten auf der Brücke über der Tarpenbek gelandet. Die Hamburger Feuerwehr war am Sonntag bereits im Einsatz und hat die Gefahrenstelle abgesperrt.

So weit, so gut. Doch eine Problematik blieb: Besagte Brücke markiert genau die Stadtgrenze zwischen Hamburg und Norderstedt. Wer also ist in diesem Fall zuständig und für die Räumung verantwortlich?

Schmuggelstieg: Baumteile fallen auf Stadtgrenze zwischen Hamburg und Norderstedt

Die Stadt Norderstedt wollte darüber nicht lange diskutieren und handelte sofort, als sie am Dienstagabend von den abgebrochenen Baumteilen erfuhr. „Der Baum steht wohl auf der Hamburger Seite. Aber natürlich sind es auch die Norderstedterinnen und Norderstedter, die den Geh- und Radweg nicht benutzen können“, sagte Bernd-Olaf Struppek, Sprecher des Rathauses.

Noch am Mittwoch sollte die Brücke vom Betriebsamt geräumt werden. Die Stadt konnte auch Entwarnung für den Wochenmarkt im Schmuggelstieg geben, der immer donnerstags sowohl auf Hamburger als auch auf Norderstedter Grund stattfindet. Sollte der Weg nicht erheblich beschädigt sein, müsse er nicht weiter gesperrt werden, so Struppek. Der Markt kann also wie geplant ablaufen.