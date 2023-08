Familienvater spurlos verschwunden: „Mit jedem Tag mehr wächst die Angst“

Seit fünf Wochen nun schon wird Marco J. aus Trappenkamp vermisst. Ermittlungen führen ins Leere. Familie in großer Sorge.

Trappenkamp. Seit fünf Wochen nun schon wird ein Familienvater aus Trappenkamp vermisst. Marco J. hat am 6. Juli das Haus verlassen und ist seitdem spurlos verschwunden. Die Kriminalpolizei veranlasste umgehend eine Öffentlichkeitsfahndung. Auch führte sie eine Befragung der Anwohner durch. Erfolglos. „Es gibt keine neuen Erkenntnisse“, sagt Polizeisprecherin Sandra Firsching. Keine Spur führt bisher zu dem 47-Jährigen.

Die Verzweiflung der Cousine des Vermissten wird indes immer größer. Seit Wochen teilt sie fast täglich Aufrufe bei Facebook und bittet um Hinweise. „Bitte helfen Sie mir und meiner Familie“, schreibt sie. „Seit fünf Wochen gibt es kein Lebenszeichen von meinem Cousin.“ Sie ist überzeugt davon, dass J. nicht einfach abhauen und seine Tochter und seinen Hund allein zurücklassen würde. „Seine Tochter macht sich große Sorgen“, schrieb sie in einem älteren Beitrag. „Bitte komm nach Hause. Wir alle vermissen dich.“

Vermisster Marco J. soll mit Mountainbike unterwegs sein

Nach Informationen der Polizei soll Marco J. am besagten Julitag gegen 15 Uhr seine „gewohnte Umgebung“ in der Danziger Straße verlassen haben. Er ist 1,90 Meter groß, trägt an der linken Augenbraue ein Piercing und hat einen Zopf. Die Kopfseiten sind rasiert.

Mit diesem Mountainbike des Modells "Toxic" des Herstellers Galano soll der vermisste Marco J. unterwegs sein.

Foto: www.pentagonsports.de

Fast drei Wochen nach seinem Verschwinden teilte die Polizei der Öffentlichkeit mit, dass der Trappenkamper vermutlich mit einem schwarzen Mountainbike mit neongrünen Applikationen unterwegs sein dürfte. Bei dem Fahrrad handelt es sich um das Modell Toxic des Herstellers Galano. Die Cousine schrieb zudem bei Facebook, dass J. kein Handy bei sich trage.

Familie fürchtet, J. sei „was Schlimmes zugestoßen“

Der Vater ist alleinerziehend. Er soll mit seiner minderjährigen Tochter und einem Hund zusammenleben. Die bisherigen Ermittlungen führten weder zu ihm, noch gibt es Anhaltspunkte für ein Verbrechen. Seine Familie schließt allerdings nicht aus, dass J. etwas passiert sein könnte. „Mit jedem Tag mehr wächst die Angst in uns, dass dir was Schlimmes zugestoßen sein könnte“, schreibt J.’s Cousine.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten und dessen Fahrrad unter 04551/88 40. Auch jede andere Polizeidienststelle nimmt Informationen unter der 110 entgegen.