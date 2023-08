Tunesierin aus Psychiatrie abgeschoben: Jetzt reagiert Ministerin Touré

Kiel/Rickling. Wie geht es Mariem F.? Und welche Konsequenzen wird es geben? Diese Frage stellen sich in Schleswig-Holstein viele Menschen, nachdem vor einer Woche öffentlich wurde, wie die 37 Jahre alte Tunesierin mitten in der Nacht aus dem Psychiatrischen Krankenhaus Rickling geholt und aus Deutschland nach Schweden abgeschoben wurde. Einen „Skandal“ hatte die Flüchtlingsbeauftragte der Nordkirche, Dietlind Jochims, dieses Vorgehen genannt, schließlich war die Frau nach einem Selbstmordversuch in stationärer Behandlung. Und: Weil sie lesbisch ist, drohen ihr in Tunesien Verfolgung und gesellschaftliche Ächtung.

Der Fall hat Diskussionen ausgelöst, und das auf höchster Ebene. „Es gibt etliche Gespräche, die Ministerin ist involviert. Es soll einen runden Tisch zur Bearbeitung des Vorfalls geben. Das muss unbedingt passieren“, sagt Jochims. Sie hatte bereits gefordert, dass Schleswig-Holstein dem Beispiel von Thüringen und Rheinland-Pfalz folgen müsse. Dort gilt bereits seit 2019 ein Abschiebestopp aus Krankenhäusern oder vergleichbaren Einrichtungen – einen solchen Erlass müsse es auch im Norden geben.

Abschiebung von lesbischer Tunesierin aus Psychiatrie: Was jetzt Ministerin Touré plant

Auch die Linke setzt sich hierfür ein. „Diese Folgeabschiebung zöge Gefahr für Leib und Leben von Frau F. nach sich“, so Landessprecher Luca Grimminger. „Wir fordern den sofortigen Abbruch und verlangen zudem eine Untersuchung der Recht- und Verhältnismäßigkeit der Abschiebung aus einer psychiatrischen Klinik heraus.“

Sozialministerin Aminata Touré (Bündnis 90/Die Grünen) soll vergangene Woche noch im Urlaub gewesen sein. Doch in diesen Tagen kommt tatsächlich Bewegung in die Sache. Auf Abendblatt-Nachfrage bestätigt eine Sprecherin: „Es ist richtig, dass das Ministerium gerade mit Hochdruck daran arbeitet, den Erlass anzupassen. Es werden sich dabei entsprechende Erlasse aus Rheinland-Pfalz und Thüringen sowie Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts angesehen.“

Mariem F.: 37-Jährige befindet sich in schwedischer Abschiebehaft

Mariem F. sitzt unterdessen weiterhin in einem südschwedischen Abschiebegefängnis, das war am Mittwochnachmittag der Stand. Aber sie hat Freunde und Unterstützung. In Kiel engagierte sie sich in einer Gruppe für „Queer Refugees & Migrants“ (QUREMI). Diese ist ein Angebot des gemeinnützigen Vereins „HAKI“, einst 1974 als „Homosexuelle Aktionsgruppe Kiel“ gegründet. „Die Gruppe Quremi trifft sich einmal im Monat“, so Geschäftsführung Andrea Dallek.

Dietlind Jochims, die Flüchtlingsbeauftragte der Nordkirche, hat das Vorgehen als „Skandat“ bezeichnet.

Foto: dpa Picture-Alliance / Peter Endig

In Schleswig-Holstein sei das der einzige ihnen bekannte Zusammenschluss für queere Geflüchtete. Je nach Herkunft handelt es sich um einen sehr sensiblen Bereich, der Verein bietet hier geschützte Räume zum Austausch. Die Hemmschwelle ist manchmal groß, Dallek berichtet, dass es auch Menschen gebe, die sich hier nicht hintrauen würden.

Nachts meldete sie sich noch ihrer bei Gruppe für „Queer Refugees & Migrants“

Für Mariem F. galt das nicht. Und deswegen gelang es ihr, sofort auf die Ereignisse in der Klinik aufmerksam zu machen. „Um 3 Uhr wurde sie abgeschoben, um 4 Uhr wusste Quremi Bescheid.“ Denn F. hatte sich per Handy sofort gemeldet, während das Landesamt für Migration und die Bundespolizei bereits im Krankenhaus waren. Später wurde ihr das Mobiltelefon abgenommen, in Schweden bekam sie ein neues, aber ohne Kamerafunktion.

Juristisch begründet sich die Abschiebung so: Die Frau hatte in Schweden einen Asylantrag gestellt, dieser wurde abgelehnt, sie floh nach Deutschland. Gemäß der seit 2014 für die EU geltenden Dublin III-Verordnung durfte sie in der Bundesrepublik keinen zweiten Asylantrag stellen, schließlich gab es bereits ein Verfahren, das für sie negativ ausging. Entscheidend ist der Erstaufnahmestaat. „Einen neuen Antrag kann sie in Schweden erst wieder in vier Jahren stellen“, sagt Dietlind Jochims.

„Rechtlich okay bedeutet nicht menschlich okay“

Doch darum geht es weder der Nordkirche noch dem Verein Haki. Sie weisen darauf hin, dass es ein Unding sei, mit jemandem in dieser Form umzugehen. „Rechtlich okay bedeutet nicht, dass es menschlich okay ist“, sagt Dallek. „Die Menschen in einer psychiatrischen Klinik wollen genesen, sie brauchen einen Schutzraum – und dann wird nachts eine Person mit Hilfe der Polizei abgeholt.“

Das Psychiatrische Krankenhaus Rickling: Mitten in der Nacht wurde Mariem F. hier von der Bundespolizei abgeholt und nach Schweden abgeschoben.

Foto: Wolfgang Klietz

Grundsätzlich gewährt Schweden Geflüchteten ein Bleiberecht, wenn diese in den jeweiligen Heimatländern verfolgt werden wegen ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität. Die Details zu Mariem F. sind aber nicht bekannt, warum die Behörden in dem skandinavischen Land so entschieden haben, weiß Dallek nicht.

Worauf sie dafür umso deutlicher hinweist: Tunesien ist kein sicherer Ort für LSBTIQ-Menschen (Lesbische, Schwule, Bisexuelle, Trans- und Intersexuelle, Queere). Dort gebe es keine vergleichbaren Strukturen, in denen beispielsweise Mariem F. so leben könnte, wie sie möchte. „Das wäre dort ein krimineller Raum. Die einzige Möglichkeit ist, sich als lesbische Frau zu verstecken oder einen Mann zu heiraten.“ Sobald sie in dem nordafrikanischen Land ankommt, lasse sich nicht sagen, wie die Behörden mit ihr umgehen werden.

Abschiebung: Am Donnerstag wird in Kiel für eine neue Politik demonstriert

Über ehrenamtliche Kräfte des Kieler Vereins sei man in Kontakt mit Mariem F., so Andrea Dallek. Und es wird zumindest versucht, zu verhindern, dass sie in einen Flieger nach Tunesien gesetzt wird. „Es gibt in Schweden das Rote Kreuz, das UNHCR, es gibt Projekte, die Rechtsberatung anbieten. Die Frage ist, ob wir etwas machen können.“

Haki will den Druck aufrechterhalten. Am Donnerstag findet in der Landeshauptstadt ab 18 Uhr (Start: Europaplatz) eine Demonstration statt. Diese führt unter anderem auch am Sozialministerium vorbei. „Wir wollen das Thema nicht ruhen lassen“, verspricht Andrea Dallek.