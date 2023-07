Karl-May-Spiele: Ganz Bad Segeberg spielt den Wilden Westen

Bad Segeberg. Dieser Termin ist für alle Fans des Wilden Westens Pflicht – und zugleich ein Highlight jeder Saison am Kalkberg in Bad Segeberg. „Eine Stadt spielt Karl May“, das bedeutet: Die Fußgängerzone wird am Sonnabend, 5. August, wieder zur „Main Street“, also der Hauptstraße, einer Westernstadt. Und genau eine solche ist Bad Segeberg ja irgendwie immer schon gewesen, mindestens für ein paar Monate.

„Der Titel erinnert an die frühen Tage der Karl-May-Spiele, die 1952 ins Leben gerufen wurden und in diesem Sommer ihre 70. Saison feiern“, heißt es in der Einladung an alle Bürgerinnen und Bürgern, alt oder jung. Denn damals, vor vielen Jahrzehnten, waren viele Segeberger nicht nur Statisten und Komparsen, sondern nähten Kostüme, schnitzten Tomahawks, stellten sogar eigene Pferde zur Verfügung oder halfen bei der Werbung.

„Eine Stadt spielt Karl May“: Bad Segeberg als Wilder Westen

Für die Kinder wird es jede Menge Spiel und Spaß geben.

Foto: Karl-May-Spiele/Claus Harlandt

Es ist ein Gemeinschaftsgefühl, das jetzt wieder heraufbeschworen werden soll. Für viele Karl-May-Freunde ist es dann auch Tradition, sich entsprechend zu verkleiden. Und dann auf Tuchfühlung mit den Stars zu gehen. Denn das gesamte Ensemble der diesjährigen, gefeierten Aufführung von „Winnetou I – Blutsbrüder“ wird für eine Autogrammstunde vorbeischauen, bevor sie sich auf die Vorstellungen um 15 und 20 Uhr vorbereiten.

Er darf nicht fehlen: Alexander Klaws alias Winnetou (hier mit Karl-May-Geschäftsführerin Ute Thienel und Bürgermeister Toni Köppen) gibt eine Stunde Autogramme in der Innenstadt.

Foto: Karl-May-Spiele/Claus Harlandt

An fünf Stationen sitzen dann in der Hamburger Straße zwölf Schauspielerinnen und Schauspieler: Alexander Klaws, Bastian Semm, Wolfgang Bahro, Dustin Semmelrogge, Laura Hornung, Nadine Menz, Joshy Peters sowie Volker Zack, Stephan A. Tölle und Livio Cecini. Sascha Hödl und Harald P. Wieczorek teilen sich ebenso einen Tisch.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Alle Besucher können sich am Glücksrad versuchen, es gibt zum Beispiel Freikarten zu gewinnen. Stirnbänder und Federn gibt’s vom Promotion-Team der Kalkberg GmbH, aber wer möchte, kann sich am Stand von Räuberevents auch selbst etwas basteln – etwa Armbänder.

Karl-May-Spiele: Countrymusik und Linedance – wie im Wilden Westen

Country pur: Jenny & Friends aus Hamburg treten gleich zweimal auf.

Foto: Karl-May-Spiele/Claus Harlandt

Alles ist stilecht. Dazu gehört auch die passende Musik. Und das bedeutet: Country pur. Jenny & Friends aus Hamburg treten gleich zweimal auf, erst von 10.30 bis 12.15 Uhr, dann von 12.45 bis 14 Uhr. Zwischendurch zeigen die Linedancer des MTV Segeberg („White Mountain“) ihr Können.

Die Karl-May-Saison läuft noch bis zum 3. September. „Winnetou I“ wird immer donnerstags, freitags und sonnabends um 15 und 20 Uhr gespielt, zudem sonntags um 15 Uhr. Tickets: karl-may-spiele.de