Wasserversorgung in Hartenholm fällt aus – 1900 Menschen betroffen

In Hartenholm gibt es bereits seit Freitagabend kein Trink- und Brauchwasser. Die Feuerwehr richtete eine Notversorgung ein.

Hamburg/Hartenholm. Eine böse Überraschung haben am Wochenende die Menschen in Hartenholm erlebt: Bereits seit Freitagabend sind sämtliche 1900 Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde von der Frischwasserversorgung abgeschnitten.

Wie die Feuerwehr des Kreises Segeberg mitteilte, sei die Hauptwasserleitung durch eine „horizontale Bohrung für die Neuanlage eines Stromversorgungskabels“ beschädigt worden. Von dem Ausfall seien auch zwei Pflegeeinrichtungen betroffen.

Die örtliche Gefahrenabwehrbehörde informierte die Betroffenen am Sonnabendvormittag auch über die Warn-App „Nina“. Eine direkte Gefahr bestehe jedoch nicht.

Kein Wasser in Hartenholm – Feuerwehr richtet fünf Versorgungsstellen ein

Die Feuerwehr hat eine zentrale Notversorgung für Trinkwasser eingerichtet, an vier weiteren Standorten steht Brauchwasser zur Verfügung.

Dorfstraße 5b vor der Praxis Koudmani (Trink- und Brauchwasser)

Dorfstraße 40 Firmengelände Logopak (Brauchwasser)

Hofstraße 1 Fallmeier (Brauchwasser)

Schwarzeneck 9 Lawerentz (Brauchwasser)

Wiesendamm 1 Freiwillige Feuerwehr Hartenholm (Brauchwasser)

Trinkwasser könne am Sonnabend bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 Uhr an entnommen werden. Brauchwasser stehe jederzeit zur Verfügung. Geeignete Transportmittel müssten allerdings selbst mitgebracht werden.

Die Feuerwehr richtete an fünf Stellen in Hartenholm eine Notversorgung ein.

Foto: Kreisfeuerwehrverband Segeberg

Wie lange die Versorgung noch ausfällt, lasse sich nicht abschätzen. Eine Fachfirma sei beauftragt worden, die Hauptwasserleitung instand zu setzen.

Zunächst war befürchtet worden, dass das austretende Wasser ein Wohnhaus unterspült und die Statik beeinträchtigt haben könnte. Ein Fachberater des Technischen Hilfswerks habe jedoch Entwarnung geben können.