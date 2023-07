Ausflug - Hilfe aus Norderstedt: Dampflok rollt durch den Norden

Norderstedt/Pinneberg. Ohne die Hilfe aus Norderstedt hätte das zweite Leben der 01 1104 begonnen. Nach Jahre langen Reparaturen und Instandsetzungen fährt die Lok des Krefelder Vereins Faszination Dampf seit wenigen Wochen wieder. Derzeit steht der schwarze Riese in Neumünster und startet von dort demnächst zu einer Reise durch den Norden.

Was hat ein Norderstedter Unternehmen mit einer 83 Jahre alten Eisenbahnlegende zu tun, die einst von Hamburg aus mit Tempo 140 dampfend, stinkend und zuweilen donnernd schwere Schnellzüge durch Deutschland zog? Die Mitarbeiter bei Metalock am Gutenbergring erinnern sich noch gut an den Auftrag aus dem Oktober 2017.

Norderstedt: Für die Sanierung kam deutschlandweit nur Metalock infrage

Damals brachten die Metallspezialisten die sogenannte Kropfachse der 01 1104 in Form. Mehr als eine Million Kilometer und die Jahrzehnte haben ihr zugesetzt. Auf diese Achse überträgt einer der drei Dampfzylinder der 111 Tonnen schweren Lok dieser Baureihe seine Kraft und bringt die Räder zum Rollen. Die mechanischen Kräfte bei der Übertragung des Antriebs sind so enorm, dass auch der beste deutsche Stahl nicht vor Verschleiß schützt.

Mitarbeiter von Metalock in Norderstedt reparierten die Achse der Dampflok.

Foto: Wolfgang Klietz

Bis zu siebenmal pro Sekunde muss sich die 3,5 Tonnen schwere Achse bei Höchstgeschwindigkeit drehen. Die Eisenbahnfreunde des Vereins waren sicher, dass in Deutschland nur Metalock in der Lage sein würde, die Achse auf hundertstel Millimeter genau zu bearbeiten.

Die alte Lady fährt über Pinneberg zur Hanse-Sail nach Rostock

Das hat geklappt, und nach Jahren weiterer Sanierungsarbeiten ist die alte Lady wieder flott und startet am Sonnabend, 12. August, zu einem Ausflug für Eisenbahnfreunde, die mit Dampf durch den Norden rollen wollen, und für Fans, die an der Strecke auf die seltene Gelegenheit warten werden, die Lok mit ihren Wagen zu fotografieren.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Reise beginnt um 7 Uhr in Neumünster und führt über Hamburg zur Hanse-Sail nach Rostock. Um 7.35 Uhr trifft der historische Zug mit Wagen aus den 50er- bis 70er-Jahren in Elmshorn ein, um 8 Uhr in Pinneberg. Außerdem nimmt der Zug in Hamburg-Hauptbahnhof, Bergedorf und Büchen Passagiere auf. Um 23 Uhr werden die 01 1104 und ihre Fans in Neumünster zurückerwartet.

Von Lübeck aus bieten die Veranstalter einen Zubringerverkehr mit einem historischen Bus des Vereins Historischer Stadtverkehr Lübeck (VHSL) an, der Fahrgäste zum Bahnhof in Büchen bringt und abends retour fährt.

Der Verein Faszination Dampf e.V. arbeitet seit einigen Jahren an der Restaurierung und fahrfähigen Aufarbeitung der alten Hamburgerin.

Foto: Faszination Dampf

Tickets für Erwachsene sind ab 114 Euro erhältlich, für Kinder ab 70 Euro. Tickets sind nur noch für die zweite Klasse zu haben. Weitere Informationen unter reisedienst@helev.de.