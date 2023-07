Veranstaltungen Norderstedt: Bastian Sick – seine erste Deutschstunde im Kulturwerk

Bastian Sick kommt mit seinem Programm „Wie gut ist Ihr Deutsch?“ ins Kulturwerk am See nach Norderstedt.

Norderstedt. Heißt es „im Sommer dieses Jahres“ oder „im Sommer diesen Jahres“? Was bedeutet das Wort „unverwandt“? Wie lautet der Konjunktiv II von „verschwinden“? Bedeuten „anscheinend“ und „scheinbar“ wirklich dasselbe? Und in wie vielen Ländern ist Deutsch eigentlich Amtssprache?

In seinem dritten Band der Reihe „Wie gut ist Ihr Deutsch?“ stellt Bastian Sick viele knifflige Fragen, deren Auflösungen oft erstaunliche Erkenntnisse liefern. Einige der spannendsten Fragen stellt der Bestseller-Autor seinem Publikum in seinem aktuellen Bühnenprogramm, mit dem er nach längerer Corona-Pause wieder in zahlreichen deutschen Städten zu hören und zu sehen sein wird. Und am 5. Oktober tritt der gebürtige Lübecker und Wahl-Hamburger am 5. Oktober zum ersten Mal in Norderstedt auf. Mit neuen Geschichten, Gedichten und Kuriositäten aus dem unerschöpflichen Irrgarten der deutschen Sprache.

Wenn Sick auf der Bühne steht, gibt es nicht nur eine Menge zu lernen, sondern ebenso viel zu lachen. Denn der Autor präsentiert auf der Leinwand Absurditäten aus dem Sprachalltag. Der große Erfolg seiner Buchreihe „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod“ hat Bastian Sick in 20 Jahren kreuz und quer durch Deutschland und in die Welt hinausgeführt.

Bastian Sick, am 17. Juli 1965 in Lübeck geboren, wuchs im kaum 80 Kilometer von Norderstedt entfernten ostholsteinischen Dorf Ratekau auf und besuchte das Leibniz-Gymnasium in der Marmeladenstadt Bad Schwartau. Seine Lieblingsfächer waren Deutsch (natürlich), aber auch Französisch und Geschichte.

In Hamburg studierte er später Geschichtswissenschaft und Romanistik, jobbte als Korrekturleser und Übersetzer, unter anderem für den Carlsen-Verlag. 1995 wurde er Dokumentationsjournalist beim „Spiegel“. Nach vier Jahren wechselte er in die Online-Redaktion des Magazins, wo er einige Zeit als Schlussredakteur tätig war, ehe sein Chef auf seine Talente aufmerksam wurde und ihm eine eigene Kolumne gab.

So wurde im Mai 2003 der „Zwiebelfisch“ geboren, der zu einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Internet-Kolumnen werden sollte. Es dauerte nicht lange, da bekundete der Kölner Buchverlag Kiepenheuer & Witsch (KiWi) sein Interesse, die gesammelten „Zwiebelfisch“-Kolumnen in Buchform herauszubringen.

Im Herbst 2004 erschien das Taschenbuch „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod“ und erstürmte innerhalb weniger Wochen die Bestsellerlisten. Es folgten zahlreiche Fernsehauftritte, eine Lesereise durch ganz Deutschland und – im August 2005 – eine Fortsetzung, der zweite Band über Dativ und Genitiv.

Zwischen 2006 und 2008 erlebte Bastian Sick das, was man neudeutsch einen „Hype“ nennt. Seine Bücher waren in aller Munde und seine Lesungen stets ausverkauft. Im März 2006 trat er in der Köln-Arena bei der „größten Deutschstunde der Welt“ vor 15.000 Menschen auf und gelangte damit auf die Liste der Guinness-Weltrekorde.

Im Herbst 2006 ging Bastian Sick erstmals mit einem eigenen Bühnenprogramm auf Tournee. Die „Bastian-Sick-Schau“, konzipiert als Mischung aus Lesung, Comedy und fröhlicher Show, wurde vom Publikum begeistert aufgenommen. 2008 erschien bei KiWi das Taschenbuch „Happy Aua“. Mit diesem „Bilderbuch aus dem Irrgarten der deutschen Sprache“ legte Bastian Sick den Grundstein für eine zweite erfolgreiche Buchreihe, die es mittlerweile auf sechs Titel gebracht hat.

Seine Entertainerqualitäten stellte Sick seitdem wiederholt unter Beweis. Die Auftritte des „Comedian der Linguistik“ auf seinen Tourneen „Happy Aua“, „Nur aus Jux und Tolleranz“und „Füllen Sie sich wie zu Hause“ sahen 250.000 Zuschauer.

Auch im Ausland ist Bastian Sick mit seinen Büchern und Lesungen erfolgreich: Im Herbst 2008 unternahm er auf Einladung des Goethe-Instituts eine Südamerika-Tournee und absolvierte innerhalb von vier Wochen zehn Auftritte in sechs Ländern. In den Jahren danach bereiste er auf Einladung der Goethe-Institute Kanada, Ungarn, Spanien, England und Portugal.

Ende 2009 übersprang die Gesamtverkaufszahl aller Bastian-Sick-Titel die Vier-Millionen-Marke. Seit 2009 arbeitet Bastian Sick als freier Autor, bis 2014 mit eigenem Büro in der Hamburger Hafencity. Im Sommer 2014 verlegte er seinen Wohnsitz von Hamburg in seine holsteinische Heimat, und zwar nach Niendorf an die Ostsee. 2015 entstand dort „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod – Folge 6“, der vorerst letzte Teil der Reihe. 2017 erschien mit „Schlagen Sie dem Teufel ein Schnäppchen“ der sechste Band der „Happy Aua“-Reihe.

Bastian Sick, Do, 5.10, 19.30, Kulturwerk am See, Tickets 21/23/25 Euro an allen VVK-Stellen oder im TicketCorner unter 040/30 98 71 23