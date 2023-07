Gibt es Außerirdische wirklich? Und wenn ja, waren sie schon auf der Erde zu Besuch? Diesen Fragen geht ein VHS-Kursus in Norderstedt auf den Grund.

Volkshochschule Gibt es Aliens? Diese ungewöhnlichen Kurse bietet VHS an

Kreis Segeberg. Wenn sich Hundehalter treffen, heißt es oft: „Der will doch nur spielen.“ Doch was ist Spiel, und wann wird es ernst? Wie können Herrchen und Frauchen Konflikte erkennen, vermeiden und lösen? Die VHS Henstedt-Ulzburg gibt wertvolle Tipps (Kursnr. AU10.00). Auch die anderen Volkshochschulen im Kreis Segeberg bieten in ihren neuen Programmen spannende Lernerlebnisse. Die Angebote stehen im Internet, Anmeldungen sind online möglich. Wir stellen weitere fünf ungewöhnliche Angebote vor.

Wie wird eine Drohne unfallfrei gesteuert – das lernen Fans der beliebten Flugobjekte bei der VHS Norderstedt.

Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Digitales: Drohnenfliegen leicht gemacht. Die Teilnehmer lernen, wie sie sicher und erfolgreich eine Drohne steuern Die Grundlagen des Fliegens sowie versicherungs- und rechtliche Aspekte kommen zur Sprache. Mit einem erfahrenen Kursleiter geht es dann raus in die Praxis.

VHS Norderstedt, 9. September, 14 bis 18 Uhr, VHS im Rathaus, Ausweichtermin 16. September, Kursnr. 23000, 50 Euro. Die Kursgebühr beinhaltet 15 Euro für die Nutzung der Drohnen inkl. Versicherung.

Astronomie: Wir und die Außerirdischen – kann es sie geben? Gibt es sie wirklich? Waren sie vielleicht schon hier? Im Vortrag geht es darum, welche Bedingungen nötig sind, um Leben entstehen zu lassen, das Überleben zu sichern und Fernreisen der (menschlichen) Spezies möglich zu machen.

VHS Norderstedt, 11. Januar 2024, 18 bis 19.30, VHS im Rathaus, Kursnr. 16004, Eintritt frei.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Neue VHS-Programme: Was kann Künstliche Intelligenz, und wo scheitert sie?

Humanoide Roboter sollen das Leben erleichtern – was KI kann und wo sie scheitert, ist Thema in den neuen Programmen der Volkshochschulen im Kreis Segeberg.

Foto: Martial Trezzini / dpa

„KI ist ohne Empathie. Ob die KI ein Kochrezept erklärt oder eine Krebsdiagnose mitteilt, macht für sie keinerlei Unterschied. Dafür braucht es eben doch (noch) das Menschsein, d. h. einen fühlenden Körper, in dem ein bewusstes Ich wohnt.“ Das schreibt Klaus Volke, Vorsitzender der VHS Henstedt-Ulzburg, in seinem Vorwort zum Programm für das neue VHS-Semester. Die VHS Henstedt-Ulzburg hat die KI zum Themenschwerpunkt erkoren und bietet beispielsweise folgenden Kursus:

Computer: Herausforderung Künstliche Intelligenz: Was ist künstliche Intelligenz? Probleme lösen mit KI, Reale Anwendungen – darum geht es in diesem Kursus. Kursleiter Heribert Werner stellt einige verschiedene Systeme auf unterschiedlichen Geräten vor und zeigt, wie die Teilnehmer dazu Zugang erhalten, um damit zu arbeiten.

VHS Henstedt-Ulzburg, 6. und 13. Dezember, jeweils 18.30 bis 21 Uhr, VHS-Zentrum, Hamburger Str. 24a, Kurs-Nr. AU59.63, 52 Euro. Die Teilnehmer können gern ihren Laptop mitbringen. Sie brauchen auf jeden Fall ihre E-Mail-Adresse und die Microsoft-Konto Zugangsdaten bzw. ihre Apple ID mit Passwort oder Android-Nutzer die Google-Konto-Angaben (inkl. Passwort). Die Daten werden nicht eingesehen und auch nicht gespeichert.

Neue VHS-Programme: Konzentration beim Bogenschießen und Selbstvertrauen stärken

Stand finden, Ziel nehmen, Spannung aufbauen, loslassen – die VHS Kaltenkirchen zeigt den richtigen Umgang mit Pfeil und Bogen

Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Gesundheit/Bewegung: Bogenschießen. Stand finden, Ziel nehmen, Spannung aufbauen, loslassen – Bogenschießen vollzieht sich nach dem immer gleichen Ablauf, erfordert Konzentration und Körperbeherrschung. Die Teilnehmer lernen Material, Körperhaltung und mentale Grundlagen kennen und schießen dann natürlich auch ihre Pfeile ab.

VHS Kaltenkirchen, 4. November, 15 bis 18 Uhr Gymnastikhalle Funkenberg 21a, Kursnr. 3016, 34 Euro. Leihausrüstung wird gestellt. Bitte warme Socken oder Turnschuhe, langärmeligen Pullover oder Sweatshirt mitbringen.

Die visuellen Eindrücke durch Schlafmasken ausgeschaltet: Die VHS Ellerau bietet einen besonderen Waldspaziergang an.

Foto: Malte Becker

Gesellschaft: „Blindes Vertrauen“ – finde dein Vertrauen und gewinne Orientierung. Handy, Laptop, PC – den ganzen Tag werden die Augen mit Buchstaben und Bildern geflutet. Das Gehirn muss die visuellen Eindrücke verarbeiten. Doch bei so viel Augen- und Kopfarbeit gehen Intuition und Bauchgefühl zunehmend verloren – „wichtige Helfer, um Selbstvertrauen aufzubauen, Entscheidungen entspannt treffen und Veränderungen gelassen wahrnehmen zu können“, sagt Malte Becker, der den Kursus leitet. Die Teilnehmer werden durch den Wald gehen, die visuelle Wahrnehmung weitgehend ausschalten und sich auf ihr Gehör und ihre Intuition verlassen.

VHS Ellerau, 2. September, 10 bis 16 Uhr, Waldstück des Wildnisteams an der Ulzburger Landstraße (keine Hausnummer, bei Google Maps „Wildnisteam“ eingeben), Kurs-Nr. N E1.06, 5 Euro, Familie 15 Euro.