Rathausmarkt in Norderstedt wird zum offenen Atelier: Was man gewinnen kann und wer mitmachen darf.

Norderstedt. Die Verleihung des Norderstedter Kunstpreises, der „Norderstedter Trude“, ist nicht nur eine Ehrung für den ausgezeichneten Kunstschaffenden – sie ist auch eine Präsentation des künstlerischen Schaffens der Stadt Norderstedt – und zwar live, unter freiem Himmel auf dem Rathausmarkt.

Am Sonnabend, 9. September, soll die „Trude“ zum zweiten Mal verliehen werden. Doch der ganze Tag soll im Zeichen der Bildenden Kunst stehen, der Rathausmarkt sich zu einer Open-Air-Galerie verwandeln, in der Künstlerinnen und Künstler an ihren aktuellen Werken arbeiten.

Norderstedt: Kunstpreis „Trude“ – Werke entstehen live vor Publikum

Zwischen 10 und 16 Uhr können die Besucherinnen und Besucher der Kunstaktion ihnen dabei über die Schulter schauen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, gibt es noch einige freie Plätze für Kunstschaffende. Anmelden kann man sich noch bis zum 31. Juli.

Teilnehmen können alle Kunstschaffenden ab 14 Jahren. Zugelassen sind auch Gruppenarbeiten, etwa von Oberstufenklassen oder Gruppen aus Vereinen. Alle Techniken auf Papier, Karton, Leinwand sowie Bildhauerei, Collagen, Objekte und Installationen in transportabler Art sind zugelassen, fotografische und Film-Arbeiten jedoch nicht. Benötigtes Material sowie Arbeitstisch, Hocker, Wetterschutz und Verpflegung sind selbst mitzubringen.

750 Euro für den 1. Preis

Die Statuette des 1. Preises „Norderstedter Trude“ zeigt den Kobold aus Theodor Storms Novelle „Die Regentrude“. Geschaffen hat die Statuette der Bremer Holzbildhauer Reinhard Osiander.

Foto: Heike Linde-Lembke

Am Ende des Tages werden die Preise verliehen, es entscheidet eine unabhängige Jury. Der 1. Preis und damit die „Norderstedter Trude 2023“ ist mit 750 Euro dotiert. Der 2. Preis im Wettbewerb kann sich über ein Preisgeld in Höhe von 350 Euro freuen, der 3. Preis über 250 Euro. Außerdem werden ein Publikumspreis und ein Sonderpreis verliehen, dotiert mit jeweils 350 Euro.

Erstmalig wird es in diesem Jahr auch einen Nachwuchspreis in Höhe von 350 Euro ausgelobt. Ausgezeichnet wird die künstlerische Weiterentwicklung von Teilnehmenden im Alter von 14 bis 27 Jahren. Ausgelobt wird dieser Preis von der Kulturstiftung Norderstedt. Zusätzlich werden alle „Norderstedter Trude“-Arbeiten für zwei Wochen im Stadtmuseum Norderstedt ausgestellt. Die Vernissage ist für den 10. September, 11 Uhr, im Stadtmuseum geplant.

Norderstedt: Namenspatin ist eine Bronzefigur

Benannt ist der Kunstpreis übrigens nach den Bronze im Brunnen des Rathausmarktes, um den sich die Kunstschaffenden am 9. September versammeln werden. Bildhauer Hans-Werner Könecke nahm sich 1984 hierfür 1863 die Novelle des Dichters Theodor Storm zum Vorbild – „Die Regentrude“.

Bei der aufrecht stehenden Frau handelt es sich um die Regentrude, eine Figur aus vorchristlicher Zeit, die für die fruchtbaren Niederschläge verantwortlich ist. Als in einem Sommer eine lange Dürre herrscht, macht sich die zweite Frau, das Bauernmädchen Maren, auf den Weg, um die Regentrude zu wecken und um den nötigen Regen zu bitten.

„Norderstedter Trude“, Anmeldungen und weitere Infos bis 31.8. bei Anke Redeker unter norderstedtertrude@wtnet.de