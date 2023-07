Norderstedt. Die Stadt Norderstedt geht bei der Bekämpfung des für den Menschen giftigen Jacobskrautes im Stadtgebiet neue und naturverträgliche Wege. Die Verbreitung des Krautes soll mit Hilfe der gefräßigen Raupen eines Nachfalters aufgehalten werden.

Das Jakobs-Kreuzkraut schützt sich mittels eines leberschädlichen Giftes davor, gefressen zu werden. Gelangt das Gift in die menschliche Nahrungskette oder wird es unerkannt von Weidetieren gefressen, kann es im schlimmsten Fall sogar tödliche Folgen haben, teilt die Stadt Norderstedt mit.

Norderstedt: Tigerentenraupe kämpft gegen lebensgefährliche Pflanze

Das blühende Jakobs-Kreuzkraut.: Es ist auch für Pferde und Rinder gefährlich. Wenn sie viel davon fressen, können sie sterben.

Foto: Felix Kästle / dpa

In Norderstedt würden nun gezielt Raupen des schwarzen Nachtfalters namens Blutbär ausgesetzt, auch Jakobskrautbär oder Karminbär genannt. Die Raupen fressen die Pflanze komplett kahl. Das Gift schadet ihnen nicht, allerdings werden sie wiederum für ihre eigenen Fressfeinde, die Vögel, ungenießbar. Das Aussehen der auffällig gelbschwarz-geringelten, großen Raupen wirkt auf Vögel wie eine Warnung.

Mitarbeitende der Stadt würden in Zukunft, statt die ganze Pflanze zu entfernen, nur noch die Blütenstände abscheiden. Die Raupen können so das Jakobs-Kreuzkaut weiter fressen. Anschließend verpuppen sie sich in der Erde. Im folgenden Jahr schlüpfen sie und legen als Nachtfalter neue Eier, die anschließend in ihren Raupenstadien wiederum das neu gewachsene Jakobs-Kreuzkraut vernichten.

Jeder in der Stadt ist aufgerufen, Fundorte der Blutbär-Falter oder -Raupen dem Fachbereich Natur und Landschaft der Stadt Norderstedt zu melden (gruenplanung@norderstedt.de oder unter 040/53595295). Ebenfalls melden können sich Personen, die beim Rückschnitt des Jakobs-Kreuzkrauts mithelfen möchten. Sie erhalten eine Unterweisung für das richtige Abschneiden der Blüten.